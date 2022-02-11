Rapçi Snoop Dogg, cinsel saldırıyla suçlanıyor

Rapçi Snoop Dogg, 2013 yılında bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanıyor.

People'da yer alan habere göre, mahkeme belgelerinde ismi Jane Doe olarak geçen kadın, Snoop Dogg ve yakın arkadaşı Bishop Don Juan hakkında cinsel saldırı suçlamasında bulundu.

Mahkeme belgelerine göre, kadın 2013 yılında Snoop Dogg ve Don Juan'la sahne dançısı olarak çalıştığını belirtti.

Doe, ilk olarak Don Juan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu, bir gün sonra stüdyoda tuvalete girdiğinde Snoop Dogg'un içeri girerek kendisini oral sekse zorladığını söyledi.

Avukatları, Doe'nin Snoop Dogg'un talebini yerine getirmezse işinin tehlikede olacağını düşündüğünü, Dogg'un gücünü kötüye kullandığını belirtti.

Doe'nun olaydan sonra anksiyete, depresyon, kabuslar, uyku bozuklukları, travma sonrası stres bozukluğu yaşadığı da mahkeme kayıtlarına girdi.

Pazar günü Amerikan futbolu ligi NFL'in şampiyonunu belirleyen ve dünyanın en çok izlenen spor organizasyonlarından olan final maçı Super Bowl'da sahne alacak olan Snoop Dogg'un temsilcileri konu hakkında açıklama yapmadı.