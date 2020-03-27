Rapçi Scarface, Koronavirüs'le mücadelesini anlattı: Öleceğimi düşündüm

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ABD'li rapçi Scarface de Koronavirüs'e yakalandığını ve çok zor bir üç hafta geçirdiğini söyledi.

Gerçek adı Brad Terrence Jordan olan rapçi, enfeksiyon sebebiyle "ölecek gibi hissettiğini" söyledi.

Scarface, bir süre önce Covid-19 semptomları gösterince test yaptırdığını ve sonucun pozitif çıktığını ifade etti. ABD'li rapçi, testten bir süre sonra semptomların kötüleştiğini ve nefes almaktan zorlandığını ifade etti.

YouTube'da Willie D'ye konuşan Scarface, "Bu son üç hafta boyunca sınandım. Hayatımda yaşadığım en çılgınca şeydi. Öyle bir noktaya geldim ki öleceğimi düşündüm" dedi. Rapçi, ilk belirtileri göstermesiyle birlikte kendini izole ettiğini ve hastalık sürecinde de karantinaya alındığını aktardı.

Scarface, "O kadar çok kustum ki midemde yemek kalmıyordu. Nefes alamıyordum" dedi.

"İlk önce iki ciğerimde zatürre olarak başladı, üç-dört gün sonra böbreklerimi etkiledi. Daha sonra bana hareket edemeyeceğimi, çocuklarımı göremeyeceğimi ve karantinaya alındığımı söylediler" diyen Scarface, "Herkesten uzak durmalısınız. İnsanlar bunun bir oyun olduğunu sanıyor" çağrısında bulundu.