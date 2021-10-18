Rapçi Murda, "uyuşturucuyu özendirme" suçundan gözaltına alındı

‘Murda’ adıyla bilinen ünlü rap şarkıcısı M. Önder Doğan havalimanında gözaltına alındı. Şarkıcı daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında;

"Kamuoyunda “MURDA” olarak bilinen Hollanda uyruklu şarkıcı M.O.D. (37) isimli şahsın ”DUMAN”, “PAHALI” ve “EH BABA” isimli şarkılarında yer alan bir takım sözlerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirdiği belirlenmiş, şahsın 16.10.2021 günü Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan ülkemize giriş yapacağı yönünde bilgi edinilmesi üzerine şahıs 19.30 sıralarında Havalimanında yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Konu ile ilgili yakalanan ve Türk Ceza Kanunu’nun 190/2 maddesi gereğince 17.10.2021 tarihinde adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştır."