Rapçi Lil Nas X, yeni albümünü hamilelik çekimiyle duyurdu

Rapçi Lil Nas X, yeni albümü Montero’nun çıkış tarihini hamile gibi göründüğü bir fotoğraf çekimiyle duyurdu.

22 yaşındaki rapçi, albümün Montero (Call Me By Your Name) şarkısını mart ayında çıkarmıştı. Montero albümünün ise 17 Eylül’de çıkacağı duyuruldu.

Albümü duyurmak için yapılan fotoğraf çekiminde Nas X, beyaz saten bir sabahlıkla ve hamile gibi göründüğü bir karınla poz verdi. Rapçi, yeni albümünü bebeği gibi duyurdu.

Lil Nas X, Twitter'dan şunları yazdı: "SÜRPRİZ! Sonunda bunu duyurduğuma inanamıyorum. Bebeğim "MONTERO" 17 Eylül 2021'de doğacak"

Rapçi, başka bir tweette de ultrason görüntüsü paylaştı.