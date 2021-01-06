Rapçi ve yapımcı Dr. Dre beyin anevrizması geçirdi; hastaneye kaldırıldı

Dr. Dre olarak bilinen rap şarkıcı Andre Young, geçirdiği beyin anevrizması sonrası hastaneye kaldırıldı. Geçmiş olsun dileklerini kabul eden Dr. Dre, kısa zamanda evine dönmeyi umduğunu söyledi.

AP'nin aktardığına göre rap şarkıcısı ve yapımcı Dr. Dre'nin pazartesi günü beyin anevrizması geçirdiği öğrenildi. Dre, Los Angeles'ta kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Geçmiş olsun dileklerine hastaneden yanıt veren Dr. Dre "Kendimi çok iyi hissediyorum ve burada bana çok iyi bakılıyor. Yakında hastaneden çıkıp evde olacağım" dedi.

Dr. Dre, Tupac, Snoop Dogg ve Eminem gibi rapçilerle çalışmalara imza atmış ve altı Grammy ödülü kazanmıştı.