Rapçi DMX, kalp krizi geçirdi; hastaneye kaldırıldı

ABD'li rapçi DMX'in kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

The Guardian'da yer alan habere göre, rapçi DMX'in avukatı Murray Richman "Kalp krizi geçirdi. Oldukça hasta" açıklaması yaptı. Richman, 50 yaşındaki rapçinin uyuşturucuda aşırı kullanım nedeniyle kalp krizi geçirdiği yönündeki iddialara yanıt vermedi.

Avukat, DMX'in önce yaşam desteği ünitesine alındığını ancak şimdi kendi kendine nefes alabildiğini söyledi.

Gerçek adı Earl Simmons olan rapçi DMX'nin ABD'de bir numara olan beş albümü bulunuyor. Rapçinin "Party Up (Up in Here)", "What’s My Name", "X Gon’ Give It to Ya" gibi popüler şarkıları var.