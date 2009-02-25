Rapçi Ceza’nın şarkısı Milli Görüş’ün sloganı oldu

Siyasi partiler arasında adeta ‘fark yok’. Çünkü hemen hepsi seçim sloganı olarak ünlü rapçi Ceza’nın ‘Fark var’ adlı parçasının peşinde.
Öyle bir ‘Ceza’ ki talibi çok. Miting alanlarında slogan ve müzik arayışına giren siyasi partiler ünlü rapçi Ceza’nın peşini bırakmıyor. Hemen her parti alanlarda farkını koymak için cezanın “Fark var” adlı parçasına talip oluyor. İşte Ceza'nın Fark Var adlı şarkısı - VİDEO
Saadet Partisi ise diğer partilere göre daha atak davranıyor. Parti habersiz girişimiyle rapçi Ceza'nın 'Fark Var' adlı parçasını seçim sloganı yaptı bile. Parçanın seçim şarkısı olmasına ise Ceza izin vermedi
AKP ve CHP'nin açılımlarının ardından bir açılım da 'Milli Görüşçü' Saadet Partisi'nden geldi. 'Rap' açılımı yapan SP, 'Ceza' olarak tanınan ünlü rapçi Bilgin Özçalkan'ın parçası 'Fark Var' adlı şarkının adını slogan olarak seçti. SP İstanbul Tanıtım Başkan Yardımcısı Erol Erdoğan, 'Ceza'nın şarkısındaki 'Fark Var' ifadesini hepimiz çok beğendik. Bu sözü müziği ile birlikte kullanmak için menajeri Murat Çam'la görüşüldü. Ceza'nın şarkılarının halka mal olduğunu bu nedenle siyasi amaçlı kullanılmaması konusunda prensip kararları bulunduğunu söyledi. Biz sloganı aldık uygun bir müzik oluşturacağız.
Fark var Saadet var
SP lideri Numan Kurtulmuş da, Ceza'nın menajerleriyle yapılan görüşmenin ardından 'Fark Var'ı, afişlere taşıdı. Önceki gün düzenlenen aday tanıtım toplantısında görücüye çıkan afiş, seçim meydanlarda 'Fark Var Saadet Var' konseptiyle kullanılacak. İşte SP'nin, sloganları şöyle: * Mirasyediyle mirasa sahip çıkan arasında fark var, saadet var
* Milletin değerleriyle savaşan ile milletin değerleri için savaşan arasında fark var,
saadet var
* Reel politiğe teslim olanla gücünü milletten alan arasında fark var, saadet var.
* İktidarda bulunmakla muktedir olmak arasında fark var, saadet var. Ceza İmam hatipli mi?
Ceza'nın diğer menajeri Sühan Cebeci, ise ünlü rapcinin imam hatip kökenli olduğu yönündeki söylentilerin hatırlatılması üzerine, 'Bu konuda bir açıklama yapmayacağım. Kendisi halkını, vatanına, dinine, değerlerine bağlı bir insandır. Biz kendisinin başka yönleriyle değil, yaptığı müzikle gündeme gelmesini istiyoruz' yanıtını verdi