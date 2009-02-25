Rapçi Ceza’nın şarkısı Milli Görüş’ün sloganı oldu



Fark var Saadet var

Ceza İmam hatipli mi?

Saadet Partisi ise diğer partilere göre daha atak davranıyor. Parti habersiz girişimiyle rapçi Ceza'nın 'Fark Var' adlı parçasını seçim sloganı yaptı bile. Parçanın seçim şarkısı olmasına ise Ceza izin vermediAKP ve CHP'nin açılımlarının ardından bir açılım da 'Milli Görüşçü' Saadet Partisi'nden geldi. 'Rap' açılımı yapan SP, 'Ceza' olarak tanınan ünlü rapçi Bilgin Özçalkan'ın parçası 'Fark Var' adlı şarkının adını slogan olarak seçti. SP İstanbul Tanıtım Başkan Yardımcısı Erol Erdoğan, 'Ceza'nın şarkısındaki 'Fark Var' ifadesini hepimiz çok beğendik. Bu sözü müziği ile birlikte kullanmak için menajeri Murat Çam'la görüşüldü. Ceza'nın şarkılarının halka mal olduğunu bu nedenle siyasi amaçlı kullanılmaması konusunda prensip kararları bulunduğunu söyledi. Biz sloganı aldık uygun bir müzik oluşturacağız.SP lideri Numan Kurtulmuş da, Ceza'nın menajerleriyle yapılan görüşmenin ardından 'Fark Var'ı, afişlere taşıdı. Önceki gün düzenlenen aday tanıtım toplantısında görücüye çıkan afiş, seçim meydanlarda 'Fark Var Saadet Var' konseptiyle kullanılacak. İşte SP'nin, sloganları şöyle:Ceza'nın diğer menajeri Sühan Cebeci, ise ünlü rapcinin imam hatip kökenli olduğu yönündeki söylentilerin hatırlatılması üzerine, 'Bu konuda bir açıklama yapmayacağım. Kendisi halkını, vatanına, dinine, değerlerine bağlı bir insandır. Biz kendisinin başka yönleriyle değil, yaptığı müzikle gündeme gelmesini istiyoruz' yanıtını verdi