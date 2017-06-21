Rap yıldızı Prodigy hayatını kaybetti

Mobb Deep'in yıldızı Prodigy 42 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü rap yıldızının ölüm haberi Instagram hesabından duyuruldu:

"Prodigy, orak hücreki anemi semptomlarının ağırlaşması nedeniylei birkaç gün önce Las Vegas'ta hastaneye kaldırıldı. Birçok hayaranın bildiği gibi Prodigy bu hastalıkla çocukluğundan beri mücadele ediyor."

Bununla birlikte, şarkıcının ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

Prodigy, son birkaç yıldır sağlık sorunları yaşıyordu.

Asıl adı Albert Johnson olan Prodigy, 90'lı yılların başında arkadaşı Havoc ile Mobb Deep'i kurdu ve rap müziğin önde gelen isimlerinden oldu.