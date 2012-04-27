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Yaşam

2 yaşındaki Semanur yaramazlık yaptı diye dövülerek öldürüldü!

Mehmet Ç.’nin jandarmada, "Semanur aşırı yaramazlık yaptığında, zaman zaman dövdüğümüz oldu ama bu kez ranzadan düştü" dediği belirtildi

27 Nisan 2012 19:20

Antalya’nın Serik İlçesi’nde babası Mehmet Ç.’nin "Ranzadan düştü" diyerek hastaneye getirdiği, kafatasında çatlak, vücudunda ısırık izleri, kırıklar ve morluklar bulunan 2 yaşındaki Semanur'un dövüldüğü anlaşıldı. Mehmet Ç. ile birlikte yaşadığı 24 yaşındaki Sara S. gözaltına alınırken. Semanur'un hayatını kaybettiği açıklandı.

Serik’te tarlalarda işçilik yapan 26 yaşındaki Mehmet Ç. bugün saat 10.00 sıralarında kızı 2 yaşındaki Semanur’u "Ranzadan düştü" diyerek Serik Devlet Hastanesi’ne getirdi. Hastanede yapılan muayenede, minik kızın kafatasında çatlak, vücudunda diş izleri, kırıklar ve morluklar tespit edildi. Feci şekilde dövüldüğü anlaşılan Semanur, beyin kanaması ve akciğer kanaması teşhisiyle ameliyat edildikten sonra hastanenin yoğun bakım servisinde yer olmadığından, Antalya Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Semanur burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
 
Doktorların 'adli vaka' ihbarı üzerine hastane polisi, baba Mehmet Ç. ile birlikte yaşadığı Sara S.'yi gözaltına alarak jandarmaya teslim etti. Mehmet Ç.’nin jandarmada, "Semanur aşırı yaramazlık yaptığında, zaman zaman dövdüğümüz oldu ama bu kez ranzadan düştü" dediği belirtildi.

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