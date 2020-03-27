Rammstein grubunun solisti Lindemann'ın da Koronavirüs'e yakalandığı ortaya çıktı

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Rammstein grubunun solisti Till Lindemann'ın yeni tip Koronavirüs(Covid-19) testinin pozitif çıktığı ifade edildi.

Alman gazetesi Bild'in haberine göre Lindemann'ın 15 Mart'ta Moskova'daki bir konserden dönerken ateşi yükseldi ve Berlin'de hastaneye kaldırıldı. Aynı gün Lindemann'a yapılan Covid-19 testinin sonucu pozitif çıktı.

57 yaşındaki Lindemann'a zatürre tanısı konduktan sonra ünlü müzisyenin yoğun bakımda karantinaya alındığı belirtildi.

Ünlü müzisyenin durumunun şu an daha iyi olduğu ve hayati tehlikeyi atlattığı ifade edildi.