T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

Rammstein grubunun solisti Lindemann'ın da Koronavirüs'e yakalandığı ortaya çıktı

27 Mart 2020 15:25

T24 Dış haberler

Rammstein grubunun solisti Till Lindemann'ın yeni tip Koronavirüs(Covid-19) testinin pozitif çıktığı ifade edildi.

Alman gazetesi Bild'in haberine göre Lindemann'ın 15 Mart'ta Moskova'daki bir konserden dönerken ateşi yükseldi ve Berlin'de hastaneye kaldırıldı. Aynı gün Lindemann'a yapılan Covid-19 testinin sonucu pozitif çıktı.

57 yaşındaki Lindemann'a zatürre tanısı konduktan sonra ünlü müzisyenin yoğun bakımda karantinaya alındığı belirtildi.

Ünlü müzisyenin durumunun şu an daha iyi olduğu ve hayati tehlikeyi atlattığı ifade edildi.

ETİKETLER

rammsteinbildkoronavirüssalgın
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24