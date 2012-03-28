T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

'Ramiz Dayı' geri dönüyor!

'Ezel' dizisindeki eski kabadayı ‘Ramiz Dayı’ tiplemesiyle hafızalara kazınan usta aktör Tuncel Kurtiz 'Suskunlar' dizisinde

28 Mart 2012 14:58

 

Ezel' dizisinde canlandırdığı 'Ramiz Dayı' karakteriyle fenomen haline gelen Tuncel Kurtiz,ekranlara geri dönüyor
 
HaberTürk gazetesinde yer alan habere göre; Çocukluklarında yaşadıkları travmanın intikamını almaya çalışan karakterlerin etrafında dönen hikayeyesiyle oldukça dikkat çeken 'Suskunlar' dizisine önemli bir isim dahil olacak. 'Ezel' dizisindeki eski kabadayı ‘Ramiz Dayı’ tiplemesiyle hafızalara kazınan usta aktör Tuncel Kurtiz dizinin kadrosuna dahil oldu. Kurtiz, önümüzdeki haftalarda yayınlanacak bölümlerde seyirciyle buluşacak.

ETİKETLER

Tuncel KurtizSuskunlar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24