'Ramiz Dayı' geri dönüyor!

Ezel' dizisinde canlandırdığı 'Ramiz Dayı' karakteriyle fenomen haline gelen Tuncel Kurtiz,ekranlara geri dönüyor

HaberTürk gazetesinde yer alan habere göre; Çocukluklarında yaşadıkları travmanın intikamını almaya çalışan karakterlerin etrafında dönen hikayeyesiyle oldukça dikkat çeken 'Suskunlar' dizisine önemli bir isim dahil olacak. 'Ezel' dizisindeki eski kabadayı ‘Ramiz Dayı’ tiplemesiyle hafızalara kazınan usta aktör Tuncel Kurtiz dizinin kadrosuna dahil oldu. Kurtiz, önümüzdeki haftalarda yayınlanacak bölümlerde seyirciyle buluşacak.