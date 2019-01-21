Rambo'nun yaratıcısı Andy Vajna hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü oyuncular Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger ve pop yıldızı Madonna ile çalışan Macar sinema yapımcısı Andy Vajna yaşamını yitirdi. Sylvester Stallone Instagram'da Vajna için, "Rambo'yu yaratan adam" ifadesini kullandı.

Macaristan Ulusal Film Fonu, uzun süredir hasta olan Andy Vajna'nın Budapeşte'deki evinde 74 yaşında hayata veda ettiğini duyurdu. ABD'de Mario Kassar ile 1970'lerin ortasında kurduğu Carolco firmasıyla "Rambo" serilerinin yanı sıra "Gerçeğe Çağrı", "Zafere Kaçış", "Kızıl Ateş", "Şeytan Çıkmazı" ve "Yakışıklı Johnny" filmlerinin yapımcılığını üstlenen Vajna, 1989'da Carolco ile yollarını ayırdıktan sonra "Terminator 3: Makinelerin Yükselişi", "Zor Ölüm 3", "Kırmızı Leke", "Nixon", "Ben Casus" ve "Evita" filmlerine imzasını atmıştı.

Arnold Schwarzenegger, Vajna'nın ölümü üzerine Twitter'da "Dev filmler yapmak için stüdyolara ihtiyacınız olmadığını kanıtlamıştı. Büyük bir kalbi vardı, çevredeki en cömert adamlardan biriydi. Onu özleyeceğim" paylaşımını yaptı.Sylvester Stallone da Instagram'da Vajna için "Rambo'yu yaratan adam" ifadesini kullandı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 2011 yılından bu yana hükümete film endüstrisinin geliştirilmesi konusunda danışmanlık yapan Andy Vajna'nın ölümü üzerine Facebook sayfasından, "Büyük Macar film yapımcısına veda ediyoruz. Her şey için teşekkür ederim dostum" yorumunu paylaştı.Budapeşte'de 1944 yılında dünyaya gelen Andy Vajna, 1956 yılında komünist rejim sırasında Kızılhaç'ın yardımıyla ülkeden kaçmış, önce Kanada'ya ardından Los Angeles'a gitmişti.Vajna, "Marslı", "Cehennem" ve "Hellboy II: Altın Ordu" filmlerinin çekildiği Macaristan'ın Etyek köyünde bulunan Korda Stüdyoları'nın da sahipleri arasında yer alıyordu.