Rambo serisi 5. filmiyle geri dönüyor

İlk dört Rambo filminin hem başrol oyuncusu hem de senaryo yazarı olan 68 yaşındaki ABD'li oyuncu Sylvester Stallone, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada 5. filmin isminin 'Son Kan' olacağını belirtti.

Birce Bora'nın Hürriyet'teki haberine göre, filmin ne zaman vizyona gireceği ile ilgili bilgi vermeyen Stallone, “Son Kan Rambo’dan sonra gangster Greg Scarpa’nın hayatını anlatan 'Scarpa' isimli bir film çekeceğim” dedi.

Geçen yıl Haziran ayında Alman film şirketi Splendid Films resmi bir açıklama yayınlayarak, “Beşinci Rambo filminde Sylvester Stallone ikonik rolüne geri dönecek ve bu sefer Meksikalı bir uyuşturucu karteli ile karşı karşıya gelecek. Stallone bu filmi ‘İhtiyarlara Yer Yok’ isimli filmin kendi versiyonu olarak tanımlıyor” demiş; ancak Stallone bu konu ile ilgili konuşmaya yanaşmamıştı.

İlk Rambo filmi 1982 yılında yayınlanmış ve serinin tüm filmleri 100 milyon dolardan fazla hasılat yaparak Stallone’yi uluslararası bir ikon haline getirmişti.

Stallone’nin bir başka ünlü filmi olan 'Rocky' de yakında beyazperdeye geri dönecek. Creed isimli devam filminde Rocky Balboa karakteri Apollo Creed karakterinin torununu eğitecek.

Film 2016 yılında vizyona girecek.