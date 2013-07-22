'Ramazan'da Caz' başlıyor

“Ramazanda Caz” dördüncü yaşına girerken yine dünyaca ünlü yerli ve yabancı sanatçıları ağırlayacak. İki hafta sürecek festivalde Kerem Görsev, İlhan Erşahin, Önder Focan, Omar Hakim, Jon Balke, Kudsi Erguner ve Pierre Rigopoulos gibi dünya yıldızları müzikseverle buluşacak. Konserler, 23 Temmuz – 1 Ağustos tarihleri arasında saat 21.00’da Sakıp Sabancı Müzesi'nin bahçesinde düzenlenecek.

Etkinlik 23 Temmuzda Kerem Görsev Trio konseriyle başlayacak. Tüm dünyaya ney dinleten müzisyenimiz Kudsi Erguner “Ramazanda Caz” için özel bir program sunacak. Son otuz yılın en başarılı davulcuları arasında sayılan Omar Hakim de “Ramazanda Caz” sahnesinde yer alacak. Norveç cazının önde gelen sanatçılarından piyanist ve besteci Jon Balke, “vurma çalgılı düşünce kuruluşu” diye adlandırdığı Batagraf projesi ile İstanbul'da olacak.

İzleyiciler konser biletleriyle iftar saatine değin Sakıp Sabancı Müzesinin Oryantalizmin 1001 Yüzü sergisini, Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonunu gezebilecekler.

Dördüncü Ramazanda Caz festivalinin programı:

23 Temmuz - Kerem Görsev Trio

24 Temmuz - İlhan Erşahin’s İstanbul Sessions

25 Temmuz - Omar Hakim The Trıo of OZ

29 Temmuz - Jon Balke Batagraf

30 Temmuz - Kutsi Ergüner & Pierre Rigopoulos

31 Temmuz - Önder Focan Swing A La Turc

‘Ramazan’da Caz’ etkinliğinin biletleri Biletix’ten ve konser öncesi kapıdan temin edilebilir. Bilet ücretleri Tam 40 TL, Öğrenci 20 TL