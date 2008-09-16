Ramazan programlarının ilahiyatçıları ne kadar alıyor?

Bazı yorumcular program başına anlaşmalarla binlerce lira kazanırken bazıları da para almadan bu programlara katılıyor.



Televizyon programlarıyla tanınan isimlerden bazıları da belediyelerin düzenlendiği etkinliklerde de uçuk tarifeler talep ediyor.



Program başı 20 bin YTL



Halen Star TV'de haftalık programları devam eden Hatipoğlu'nun program başına 20 bin YTL aldığı, ramazan boyunca yaptığı sahur programları için Star Televizyonu ile 500 bin YTL'ye anlaştığı iddia ediliyor. Hatipoğlu'nun sahur öncesi sunduğu programa, tartışma ve show programlarında olduğu gibi konuk alınıyor, sanatçılar katılıyor. Programa katılanların zaman zaman, gözyaşlarını tutamayarak ağladığı görülüyor. Hatipoğluy'nun tatil beldelerinde özel kuruluşların, belediyelerin ve sivil toplum kuruluşlarının programlarına da 5 bin YTL'ye çıktığı belirtiliyor.



Ramazan'da Fox TV'de program yapan Prof. Zekeriya Beyaz'ın 10 bin YTL'ye bir aylık anlaşma yaptığı ifade ediliyor. Beyaz, Ramazan ayı öncesi katıldığı TV programlarında da bölüm başına üç bin YTL aldığı belirtiliyor.



Herkes para almıyor



Süleyman Ateş ise para almayan ilahiyatçılardan. Ancak Ateş, 'Dinimizde emeğin karşılığı helaldir. Bana kimse para teklif etmedi. Etseler reddetmezdim" diyor. Kanal 7'de her hafta Hz. Muhammed'in hayatından kesitlerin anlatıldığı programı sunan Ömer Döngeloğlu ve Samanyolu televizyonunda haftanın üç günü gündüz ekrana gelip dini sohbet yapan Murat Doğru'nun aldıkları ücret ise açıklanmadı. Döngeloğlu yaptığı açıklamada, yaptığı programlar karşılığında herhangi bir ücret almadığını kaydetti.



Böyle irşad olmaz



İlahiyatçıların dini anlatma karşılığı, hem de astronomik miktarlarda, para alması hoş karşılanmıyor. TV eleştirmeni Burhan Ayeri, "Dinin ticareti olmaz. Bu işi para için yapıyorlarsa bu iğrenç bir şeydir. Hatipoğlu bu işin en iyisi evet ama para alıyorsa bu hiç hoş bir şey değildir. Böyle irşad olmaz. İnsana bu ne perhiz bu ne lahana turşusu diye sorarlar' diye konuştu.