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Yaşam

Ramazan boyunca havalar nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürü İsmail Güneş, yaptığı açıklamada, son tahminlere göre yarın yurt genelinde yağış beklenmediğini söyledi

09 Temmuz 2013 11:44

Ramazan ayı boyunca hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında, iç bölgelerde ise normallerin birkaç derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının, 3 gün için iç kesimlerde mevsim normallerinin bir miktar üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesinin beklendiğini belirten Güneş, “Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege’de kuzeydoğu yönlerden zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor. Bu rüzgârlar hava sıcaklığını biraz daha rahatlatacak” dedi.

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