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Yaşam

Ramazan başladı

İslam aleminin kutsal ayı ramazan başladı. İlk iftar Ankara'da 19.30'da, İstanbul'da 19.46'da, İzmir'de 19.51'de, Çanakkale'de 19.56'da, Hakkari'de ise 18.44'de yapılac

01 Eylül 2008 03:00


İslam aleminin kutsal ayı ramazan başladı. İlk iftar Ankara'da 19.30'da, İstanbul'da 19.46'da, İzmir'de 19.51'de, Çanakkale'de 19.56'da, Hakkari'de ise 18.44'de yapılacak.

Ramazan dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı da çeşitli hazırlıklar yaptı. Buna göre, ramazan süresince zorunlu olmadıkça hiçbir cami görevlisine izin verilmeyecek.

Sahur ise Ankara'da 04.39, İstanbul'da 04.52, İzmir'de 05.06, Çanakkale'de 05.04, Hakkari'de ise 04.02'ye kadar yapılabilecek.

29 Eylül Pazartesi günü son oruç tutulacak ve 30 Eylül Salı günü Ramazan Bayramı başlayacak.

"ÇOCUKLAR CAMİLERİ DOLDURSUN"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu, teravih namazlarında kadınların, gençlerin ve çocukların camileri doldurmasını istediklerini belirterek, "Çocuklar camide koşuştursun, kimse 'namazımızı bozarlar mı' diye düşünmesin" dedi.

Bardakoğlu, orucun kişilik, sabır ve irade eğitimi olduğunu belirterek, "Oruç bir aç kalış değildir. Allah'ın nimetlerinin bir kısmından bir süre geri durarak, hem nimetin kadir kıymetini öğrenmeyi hem de bu nimete ulaşamayan aç, yoksul ve ihtiyaç sahiplerini düşünmeyi öğretir" diye konuştu.

Ramazanın Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı ay olduğunu hatırlatan Bardakoğlu, bu nedenle ramazanın bir bilgi ayı olduğunu kaydetti. Bu ayda mümkün olduğunca çok Kur'an-ı Kerim ile buluşulmasını öneren Bardakoğlu, başkanlığın bini aşkın yayınının da vatandaşlara rehber olabileceğini söyledi.

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