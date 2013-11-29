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Rallici Burcu Çetinkaya örtündükten sonra ilk kez piste çıktı

Rallici Burcu Çetinkaya'nın örtündükten sonra pisteki ilk görüntüsü

29 Kasım 2013 17:35

Türkiye'nin tanınmış ralli pilotlarından ve televizyon sunucusu Burcu Çetinkaya ani bir kararla örtünmüş ve herkesi şaşırtmıştı. Ünlü rallici örtündükten sonra ilk kez 35. Dubai Uluslararası Rallisi'ne yarışmacı olarak katıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) "Dubai Uluslararası Rallisi 2013"te, bugün 3 farklı etapta yapılacak yarışlar için geri sayım başladı.

Bu yıl 35'incisi düzenlenen ve iki Türk takımının da katıldığı ralli için kapalı park alanından hareket eden araçlar, servis alanından Dubai'ye 70 kilometre uzaklıktaki yarış pistine doğru yola çıktı.

Servis noktasında ekipleriyle birlikte son kontrollerini yapan pilot ve co-pilotlar, bugün zorlu çöl şartlarında 3 ayrı etapta yarışacak.

 

Tek kadın takımı Türkiye'den

 

Ralliye Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Ürdün, Kuveyt ve Lübnan'dan katılan 23 takımın arasında, takımı kadınlardan oluşan tek ralli aracında Türkiye'den pilot Burcu Çetinkaya ile co-pilot Özlem Akgüç yarışıyor.

Sezonun son yarışı olan Dubai Rallisi'ni çok önemli gördüklerini ifade eden Çetinkaya, "Hedefimiz grubumuzda birinci olmak. Yarışlarda ilk günün 2. etabı kırıcı olacak gibi gözüküyor. Ayrıca 1. ve 3. etaplar da rekabetin oldukça bol olacağı yarışlar olacak. İnşallah ülkemize derecelerle döneriz" dedi.

 

Tecrübelerimiz işe yarayacak

 

Yarışa katılan diğer Türk takımının pilotu Vedat Diker de, bugünkü zor parkuru tamamlayıp finişe ulaşmak istediklerini belirterek, "Ülkemizi iyi bir şekilde temsil etmek amacıyla bayrağımızın altında coşkuyla start aldık. Umarım güzel bir derece elde edip ülkemizi temsil etmenin gururuyla, sevinçle ve mutlu bir şekilde döneriz" diye konuştu.

Rakiplerinin ülkenin ve çölün şartlarına alışık olduğunu belirten Diker, kendilerine güvendiklerini, maraton gibi uzun bir parkura sahip bu rallide tecrübelerinin işe yarayacağını ümit ettiklerini kaydetti.

Dün verilen seremonik startın ardından bugün pistlere geçilen yarışlar, 30 Kasım'daki etapların ardından sona edecek. Şampiyonların belli olacağı yarınki yarışların ardından Dubai şehir merkezinde ödül töreni ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

 

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