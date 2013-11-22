Ünlü rallici Burcu Çetinkaya tesettüre girdi

Türkiye'nin tanınmış ralli pilotlarından ve televizyon sunucusu Burcu Çetinkaya tesettüre girdi.

Burcu Çetinkaya önceki gün İbrahim Tatlıses ile çektirdiği fotoğrafı Twitter sayfasında yayınladı. Türban takmış olan Çetinkaya'nın Twitter profil fotoğrafını da değiştirmiş olması takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Konuyla ilgili Çetinkaya "Aldığım örtünme kararı sadece kendi manevi yolculuğumla ilgili bir karar. Ben hala Burcu Çetinkaya'yım. Uzun yıllar önce çıktığım bir yolculuk var ve bir adım daha atmak istedim sadece. Hayatımda kimseye karşı önyargılı olmadım. Çıplak gezen bir insan benden daha Allah'a yakın olabilir bunu yargılamak bana düşmez. Bu kararım sadece ve sadece kendi yolculuğumla ilgili ve kimseyi geçmişte nasıl yargılamadıysam şimdi de yargılamayacağım. Ama geçmişte beni yargılayanların sayısı oldukça fazlaydı şimdi de aynı şekilde olucak gibi hissediyorum. İnşallah herkesin önyargıları geride bırakıp yüreklere baktığı günler gelir" dedi.

Çetinkaya, Twitter"dan kendisine yöneltilen yarışlara ara verip vermeyeceği konusuna da açıklık getirerek "tabii ki bitmedi / daha fazlası olcak bileğimin gücüyle inşallah" diye not düştü.