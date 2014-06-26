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Ralli pilotlarını dövenler, Bakan Yıldız'ın korumaları çıktı

Enerji Bakanlığı yetkilileri, ‘Konuyu biz de basından öğrendik. Olaydaki iki kişi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın korumaları’ dedi

26 Haziran 2014 17:42

İzmirli ralli pilotu Taner Şengezener ve co-pilot Bora Yılmaz, Seferihisar’da 21-22 Haziran tarihlerinde düzenlenen Atlantis Rallisi’nde, yarışı önde götürürken iki siyah otomobilden inen 6-7 silahlı kişinin saldırısına uğradı ve darp edildi. Şengenezer, otomobilden inenlerin bakanın koruması olduğunu iddia etti. Dayak yemelerine rağmen yarışa devam eden Taner Şengezer ve Bora Yılmaz ise yarışmayı 1. olarak bitirmeyi başardı. Ralli pilotlarına saldıranların ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın korumaları olduğu ortaya çıktı.

Enerji Bakanlığı yetkilileri İzmir’deki ralli sırasında yaşanan dayak olayıyla ilgili Hürriyet gazetesinden Banu Şen’e açıklama yaptı, yetkililer, “Konuyu biz de basından öğrendik. Olaydaki iki kişi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın korumaları. Araç ise İzmir Valiliğinin bakanlığa tahsis ettiği araç. Şu an iddialar araştırılıyor” dedi.

İzmir Valiliği yetkilileri de konuyu araştırdıklarını, bakan korumalarına il sınırında araç tahsis edilmesinin rutin uygulama olduğunu bildirdi.

 

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