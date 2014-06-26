İzmir Rallisi'nde iki siyah araç yarışmacıyı durdurdu, pilotları dövdü!

İzmirli ralli pilotu Taner Şengezener ve co-pilot Bora Yılmaz, Seferihisar’da 21-22 Haziran tarihlerinde düzenlenen Atlantis Rallisi’nde, yarışı önde götürürken iki siyah otomobilden inen 6-7 silahlı kişinin saldırısına uğradılar ve darp edildiler. Şengenezer, otomobilden inenlerin bakanın koruması olduğunu iddia etti. Dayak yemelerine rağmen yarışa devam eden Taner Şengezer ve Bora Yılmaz, yarışmayı 1. olarak bitirdi.

Hastaneden işgöremez raporu alarak şikayetçi olan ikili olaya rağmen Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Ralli Kupası’nın 3’ncü ayağı olan yarışı ilk sırada tamamladı. Şengezener, çakarlarını yakarak gelen iki siyah arabadan inenlerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın koruması olduğunu iddia etti.

Ergin Karataş'ın Hürriyet'teki haberine göre, genel klasmanda ilk sırada yer aldıkları için yarış günü Sığacık’taki start alanından en önce çıktıklarını söyleyen Taner Şengezener, "Rallide yarış alanına giden normal etap ve kapalı parkurda zamana karşı yarışılan özel etaplar vardır. Yarış aracımızla Seferihisar’da özel etaba giderken çakarlarını yakarak gelen iki siyah araba filmlerdeki gibi önümüzü kesip sıkıştırarak bizi durdurdu. Arabalardan silahlı 6-7 kişi indi. Arabamızı insanların üzerine sürdüğümüzü iddia ettiler. Yarış içinde olduğumuzu anlatmaya çalışırken silah kabzaları ile yumruklarıyla bizi darp etmeye başladılar" dedi.

Olayın iki dakika boyunca sürdüğünü söyleyen Şengezener, "Diğer yarış araçları gelince bizi bırakıp gittiler. Kendi şeridimizden lastikleri ısıtmak için 50-60 kilometre hızda sağa sola menevra yapıyorduk. Arkamızda normal arabalar da vardı. Bunu mu yanlış anladılar bilmiyorum. Yarış sonrası ödül seromonisine bile çıkmadan hastaneye gittik. Kaburgalarımda çatlak, başımda ödem var. Doktor 10 gün işgöremez raporu verdi. Haftasonunda Eskişehir’deki yarışa katılamayacağım. Şahıslardan şikayetçi olduk ve Mercedes markalı araçlardan birinin plakasından İzmir Valiliği’nin kullanımında bulunduğunu, Bakan Taner Yıldız’ın korumalarının içinde olduğunu öğrendik" diye konuştu.

Bakan Yıldız’ın araçta olmadığını dile getiren Şengezener, "Ben 20 yıldır yarışıyorum ilk kez böyle bir olay yaşadım. Yasal prosedürün takipçisi olacağız. Sayın bakanımızdan bizi darp edenlerle ilgili işlem yapmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bora Yılmaz ise, "Son 8 yıldır Taner’in yanında co-pilot olarak yarışıyorum. Silahlı kişiler iki taraftan da etrafımızı sardı. Evraklarımızı istediler. Taner evrakları vermek için torpidoya eğildiğinde önce ona sonra bana vurmaya başladılar. Burnumdan kan boşaldı. Hala burnuma dokunamıyorum. Gözümün çevresi mor. Kısa süreli görme kaybı da yaşadım. Şikayetçiyim" dedi.