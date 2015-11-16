IŞİD'i bombalayan Fransa jetlerinde dikkat çeken yazı

Fransa, IŞİD tarafından düzenlenen ve 132 kişinin hayatını kaybettiği Paris saldırılarının ardından IŞİD'in fiili başkenti sayılan Suriye'nin Rakka kentine yoğun bombardıman düzenledi. 10 uçağın katıldığı belirtilen saldırılarda kullanılan bombaların üzerine ise, 'From Paris with love' (Paris'ten sevgilerle) mesajları yazıldı. Bombaların fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, operasyona katılan 10 uçağın hedeflere 20 bomba bıraktığı belirtildi. Vurulan hedefler arasında kumanda ve kontrol merkezi, mühimmat deposu ve eğitim merkezlerinin olduğu öğrenildi.

Paris'te 132 kişinin öldürüldüğü saldırıların ardından Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, kanlı eylemin ülkesine karşı bir 'savaş ilanı' olduğunu söylemiş ve sert bir karşılık vereceklerini ifade etmişti.