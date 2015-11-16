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Dünya
Deutsche Welle

Fransa Rakka'ya bomba yağdırdı

Paris'teki kanlı terör saldırılarından 48 saat sonra Fransız jetleri Suriye'deki IŞİD mevzilerini vurdu.

16 Kasım 2015 10:48


Paris'teki kanlı terör saldırılarından iki gün sonra Fransa hava kuvvetleri Suriye'deki IŞİD mevzilerini bombaladı. Fransa Savunma Bakanlığı, pazar akşamı IŞİD'in hakimiyetindeki Rakka'ya 10 jet tarafından 20 bomba atıldığını duyurdu. Bombardımanda teröristlerin eğitim kampıyla cihatçıların komuta ile silah altına alma merkezi ve silah deposu olarak kullandıkları bir kampın hedef alındığına yer verildi. Bakanlık iki hedefin de tahrip edildiğini ve hava saldırılarının ABD ile koordineli olarak tatbik edildiğini bildirdi. Hava operasyonu en az 132 kişinin öldürüldüğü Paris'teki terör saldırılarından 48 saat sonra düzenlendi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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ParisFransızSuriye IŞİDFransaSavunma BakanlığıIŞİDRakkaABDDeutsche Welle Türkçe DW AFP/AG

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