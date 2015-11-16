Fransa Rakka'ya bomba yağdırdı



Paris'teki kanlı terör saldırılarından iki gün sonra Fransa hava kuvvetleri Suriye'deki IŞİD mevzilerini bombaladı. Fransa Savunma Bakanlığı, pazar akşamı IŞİD'in hakimiyetindeki Rakka'ya 10 jet tarafından 20 bomba atıldığını duyurdu. Bombardımanda teröristlerin eğitim kampıyla cihatçıların komuta ile silah altına alma merkezi ve silah deposu olarak kullandıkları bir kampın hedef alındığına yer verildi. Bakanlık iki hedefin de tahrip edildiğini ve hava saldırılarının ABD ile koordineli olarak tatbik edildiğini bildirdi. Hava operasyonu en az 132 kişinin öldürüldüğü Paris'teki terör saldırılarından 48 saat sonra düzenlendi.