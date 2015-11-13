ABD, Rakka saldırısında IŞİD militanı 'Cihatçı John'u vurdu

ABD ordusunun Suriye'ye yönelik hava saldırılarında 'Cihatçı John' olarak bilinen İngiltere vatandaşı IŞİD militanı Muhammed Emwazi'yi hedef aldı.

ABD Savunma Bakanlığı basın sözcüsü Peter Cook açıklamasında hava saldırısında Rakka'nın vurulduğunu söyledi ve saldırının sonuçlarına dair değerlendirmenin daha sonra yapılacağını belirtti.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre sözcü, Emwazi'nin ölüp ölmediğinin ise henüz bilinmediğini ifade etti.

BBC'ye konuşan Amerikalı bir yetkili, insansız hava aracının Emwazi'nin içinde olduğu düşünülen bir aracı hareket halindeyken vurduğunu söyledi.

İngiltere Başbakanlık sözcüsü "ABD'nin Muhammed Emwazi'nin hedef alındığı hava saldırısına ilişkin açıklamasından haberimiz var. Onlar gibi biz de şu aşamada daha fazla yorum yapmayacağız" dedi.

'Cihatçı John' olarak bilinen IŞİD militanı Emwazi, örgütün paylaştığı videolarda Amerikalı gazeteciler Steven Sotloff, James Foley, Amerikalı yardım kuruluşu çalışanı Abdülrahman Kassig, İngiliz David Haines ve Alan Henning ile Japon gazeteci Kenji Goto'nun da aralarında olduğu rehineleri, başlarını keserek öldürürken görülüyordu.

Kuveyt doğumlu İngiltere vatandaşı Emwazi, 2006 yılında Somali'ye gitmiş, Eşşebab örgütüyle bağlantılı olduğu iddiasıyla hakkında İngiltere'nin terörle mücadele birimi tarafından 'terör riskine karşı halkı koruma amacıyla denetim kararı' çıkarılan şüpheliiler listesine alınmıştı.

Emwazi'nin 2013 yılında Suriye'ye gittiği daha sonra IŞİD'e katıldığına inanılıyor.