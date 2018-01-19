Rakka'nın merkezine Öcalan posteri asıldı

Türkiye, Afrin’e olası bir operasyonu konuşurken, IŞİD’den özgürleştirilen ve şu anda Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) kontrolünde bulunan Rakka’nın merkezine PKK lideri Abdullah Öcalan’ın fotoğrafının bulunduğu büyük bir poster asıldı.

Middle East Eye’da yer alan habere göre, Öcalan posterinin kentin merkezindeki El Naim Meydanı’na asılmasının ardından YPJ Komutanı Nesrin Abdullah tarafından yapılan açıklamada Rakka zaferinin Öcalan’a ve IŞİD ile Suriye’deki diğer İslamcı gruplara karşı mücadele eden kadınlara ithaf edildiği belirtildi. Abdullah, “Kadınlar, erkeklerin politik, sosyal, kültürel ve askeri sömürgeci beklentilerinden kendilerini özgürleştirdiler. ve sorunların çözümü ile ahlakın yapıcısı konumuna geldi” dedi.

“Ahrar’uş Şam, Nusra ve IŞİD karşısında bir kadın ordusu kurulması, Suriye’deki güçlere cevaptı ve aynı zamanda da Suriye halklarına hizmet etmek için büyük bir adımdı” ifadelerini kullanan YPJ Komutanı, konuşmasını “Jin, Jiyan, Azadi” (Kadın, Hayat, Özgürlük) sloganıyla tamamladı.

Türkiye’nin terör örgütü kabul ettiği YPG’nin ana omurgasını oluşturduğu ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Rakka’yı IŞİD’den geri almıştı.