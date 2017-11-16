"Rakka'da Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait araç bulundu" iddiası TBMM'ye taşındı

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, terör örgütü IŞİD’den kurtarılan Suriye’nin Rakka kentinde Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait araç bulunduğu iddiasını TBMM’ye taşıdı.

Rakka’da çekildiği iddia fotoğrafta, bir kamyonunun üzerinde Konya Büyükşehir Belediyesi’nin logosu ve ‘Resmi hizmete mahsustur’ yazısı görülüyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından konuyla ilgili yapılan ilk açıklamada, fotoğraftaki logonun 15 yıl öncesine ait olduğu ve 2004 yılından beri farklı logo kullandıkları belirtilerek, “Onlar çok eski araçlar. 20-30 yıllık. Muhtemelen bizim eski hurdaya çıkmış araçlarımız ihale ile satılıyor. O araçlardan biri olabilir. Doğru mu, değil mi araştırıyoruz” denildi.

Daha sonra Konya Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan resmi açıklamada ise iddiaların asılsız olduğu vurgulanarak, “Fotoğraflardaki araç belediyemiz envanterine kayıtlı bir araç değildir. Söz konusu fotoğrafların nerede ve nasıl çekildiği belli olmadığı gibi fotomontaj olma ihtimali de oldukça yüksektir. Zira fotoğraftaki aracın alt ve üst yapısı ile oynanmış ve birbiri ile uyumlu olmadığı rahatlıkla görülmektedir. Araç üzerinde görünen logo belediyemizin kullandığı resmi logosu da değildir” ifadeleri kullanıldı.

“Çelişkili açıklamalar yapılıyor, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesinde bulunan hizmet araçlarının fotoğraflarına bakıyoruz logolar aynı” diyen CHP'li Bakan, Terör örgütü IŞİD’den kurtarılan Suriye’nin Rakka kentinde Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait araç bulunduğu iddiasını TBMM’ye taşıdı.

CHP’li Bakan, Başbakan Binali Yıldırım tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde şu soruların yanıtını istedi:

1 – Terör örgütü IŞİD’den kurtarılan Suriye’nin Rakka kentinde Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait araç bulunduğu iddiası doğru mudur? Bununla ilgili başlatılan bir soruşturma var mıdır?

2 – Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ilk açıklamada, Rakka’da çekildiği iddia edilen fotoğrafta bulunan Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait araçtaki logonun 15 yıldır kullanılmadığı ifade edilmiş ve “Muhtemelen bizim eski hurdaya çıkmış araçlarımız ihale ile satılıyor. O araçlardan biri olabilir” ifadesi kullanılmıştır. Konya Büyükşehir Belediyesi’nin son 20 yılda hurdaya çıkan araçlarını ihale ile satın alan şirketlerin listesi nedir?

3 – Belediye yine yaptığı açıklamada “…yayınlanan fotoğraflardaki araç belediyemiz envanterine kayıtlı bir araç değildir” demiştir. Bunun tespiti nasıl yapılmıştır?

4 – Fotoğrafın fotomontaj olup olmadığıyla ilgili bir çalışma başlatılmıştır mıdır?