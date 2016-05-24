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Dünya

"Rakka'nın IŞİD'den alınması için operasyon başlatıldı" iddiası

Demokratik Suriye Güçleri'nin karadan başlattığı operasyona, koalisyon uçaklarının da IŞİD mevzilerini bombalayarak destek verdiği belirtildi

24 Mayıs 2016 18:15

Suriye’nin kuzeyindeki Rakka’nın IŞİD'den alınması için Demokratik Suriye Güçleri’nin operasyona başladığı iddia edildi. Koalisyon uçaklarının da Rakka çevresinde IŞİD mevzilerini bombaladığı belirtildi.

Sputnik’ten Hikmet Durgun’un haberine göre, operasyon, Demokratik Suriye Güçleri içerisinde yer alan ve Rakkalılardan oluşan Ehrar Rakka ve Liva Tahrir Tugayları öncülüğünde 3 koldan başladı. Kobani ile Rakka arasında yer alan Eyn İssa kasabasında Demokratik Suriye Güçlerinin saldırıya geçtiği, Tışrin barajında da Rakka’ya doğru operasyonun başladığı kaydedildi.

Operasyona 12 bin savaşçının katıldığı öğrenilirken, operasyon kapsamında Demokratik Suriye Güçleri’nin ağır silahlarla Rakka’nın kuzeyindeki IŞİD mevzilerini bombaladığı belirtildi. Operasyon kapsamında ABD öncülüğündeki koalisyon uçakları Rakka’da IŞİD mevzilerini bombalarken, Rakka halkının Deyr ez-Zor kentine göç etmeye başladığı öğrenildi.

 

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