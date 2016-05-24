ABD'li komutan, Rakka'ya düzenlenecek olası bir operasyon için Ankara'da Genelkurmay'la görüştü

Suriye’nin kuzeyindeki Rojava bölgesine giderek Kobani’de PYD’nin silahlı gücü YPG’nin de içinde bulunduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) yetkilileri ile görüşen ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) General Joseph Votel, Ankara’ya sürpriz bir ziyarette bulundu. Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre, önceki gece başkente gelen General Votel, dün Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’le bir araya geldi. YPG’nin en büyük bileşeni olduğu SDG ile görüşmesinde, IŞİD’in Suriye’deki merkezi Rakka’ya düzenlenecek olası bir operasyonun ayrıntılarını görüşen Votel, Ankara’da da Kobani temasları hakkında bilgi verdi.

Türk tarafı, Rakka’ya yönelik bir askeri operasyon durumunda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sahada kuvvet gücüyle katkı sağlamasına sıcak bakmadığı mesajını verdi. Türk yetkililer, “PYD desteği olmaz ise Türkiye, Rakka’ya yapılacak operasyon içinde yer alır mı” sorusuna ise net bir yanıt vermeyerek, “Suriye politikamız bellidir. Suriye’nin toprak bütünlüğü korunmalı. Suriye’de farklı emeller peşinde koşan PYD, Türkiye için terör örgütüdür” demekle yetindiler. Türk tarafı, ABD’nin terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD ile işbirliğinden duyulan rahatsızlığı aktarırken, Ankara açısından hassasiyet taşıyan Azez-Cerablus hattının PYD’ninn eline geçmesine müsaade edilmeyeceği vurgusunu yineledi. ABD’nin Rakka operasyonunda PYD desteğinde ısrarlı olması durumunda, Türkiye’nin koalisyon güçlerine açtığı İncirlik Üssü’nün kullanılıp kullanılmayacağı sorusuna verilen cevap da, “İncirlik, IŞİD’le mücadele için açılmıştır ve koalisyon bu amaçla kullanmaktadır. Türkiye de bu koalisyonun bir parçasıdır” oldu.

Kobâne'de 11 saat

Amerikalı General Joseph Votel’in Türkiye ziyareti öncesi Kobani’de yaptığı 11 saatlik görüşmede, IŞİD’in Suriye’deki merkezi Rakka’ya yapılacak operasyonun ele alındığı bildirilmişti. ABD, Rakka operasyonu için SDG diye anılan ana bileşeni YPG’nin oluşturduğu gücü kara gücü olarak kullanmayı planlıyor.

Rakka, 2013’ten bu yana terör örgütü IŞİD’in kontrolünde. Son dönemde SDG’nin kente saldırı düzenleyeceği haberleri üzerine Rakka’da örgütün OHAL ilan ettiği, aileüyelerini kentten çıkardığı haberleri geliyordu.