Rakipsiz 'Recep İvedik 5', tüm zamanların rekorunu kırdı!

Dağıtımcılığını Mars Grup'un üstlendiği Recep İvedik 5, dört günde yaklaşık 1.9 milyon izlenerek tüm zamanların en iyi tek gün rekorunu kırdı. Filmin gişe hasılatı, toplam 23 milyon 69 bin 499 lira olarak belirlendi.

Martin Scorsese'ın "Silence" filminin vizyon tarihi, Mars Grup'un dağıtımcılığını üstlendiği Recep İvedik 5'ten ötürü salon kalmaması nedeniyle ertelenmişti.

Serinin üç sene önce yayınlanan filmi 'Recep İvedik 4' de tüm zamanların "ilk haftasonu seyirci açılışı rekoru" kırmıştı. Serinin son filmi 'Recep İvedik 5', 1 milyon 646 bin 846 seyirci ile kendi rekorunu da tazelemiş oldu.

'Recep İvedik 4'ün "ilk haftasonu seyirci açılışı rekoru" 1 milyon 641 bin 474, hasılatı ise 17 milyon 530 bin 954 liraydı.

Şahan Gökbakar'dan teşekkür

Filmin hem senartistliği hem de baş rolünü üstlenen Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ile seyircilerine teşekkür etti.

Gökbakar şu ifadeleri kullandı:

"Bize yine açık ara zirveye layık gören seyircilerimize çok teşekkürler. Çok güldük bu hafta sonu. Beraberce yan yana bütün ülke kahkaha yaptık. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi çok seviyorum. Şimdi bazıları iyi de 4 günde bu, 3 sayılır diyebilir. Rahat olsunlar, perşembe hariç de rekor kırıldı"

Cinemaximum salonlarının

tümünde gösterime girmişti

Geçtiğimiz hafta vizyona giren filmler içindeki tek yerli yapım Recep İvedik serisinin şimdilik son filmi olan 'Recep İvedik 5' olurken; 'Ay Işığı' ve 'Parçalanmış' filmleri, yeni haftanın yabancı yapımları olarak sinemaseverlerle buluşmuştu. Recep İvedik, Mars Grup'a bağlı Cinemaximum salonlarının tümünde "rakipsiz" olarak gösterime girmişti.

Geçtiğimiz sene, bağımsız sinemacıların dağıtım sırasında yaşadıkları sinema salonu sorularına ilişkin olarak "Kapalı Gişe- Türkiye Sinemasında Dağıtım Krizi" adlı bir belgesel çekilmişti. Belgeselin yapımcısı Kaan Müjdeci, söz konusu krizle ilgili olarak o dönem yaşadıklarını şöyle anlatmıştı:

"Sivas'ın Venedik’te yarışmaya kabulünden sonra Mars Grup’la görüştüm. O sırada Cem Yılmaz’ın filmi vizyona girecekti. Acaba Sivas’ın fragmanını Cem Yılmaz’ın filminin önüne koysak bir etkisi olur mu filan diye fikir yürütüyorum. Adamsa gayet kendinden emin bir şekilde ve aşağılayarak eliyle “Sivas”ın afişini işaret etti, “Bunu mu koyacağım?” dedi bana. Bu, bana sektörün en önemli kurumlarından birinin nasıl bir ciddiyetsizlikle yönetildiğini gösterdi"