Rakipleri için "Mezar kazmaya başlasınlar" demişti; Mehmet Bucak'ın ismi Siverek için CHP Parti Meclisi'ne gönderildi

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Rakipleri için "Mezar kazmaya başlasınlar" diyen Fatih Mehmet Bucak, CHP’de Şanlıurfa Siverek adaylığı için Parti Meclisi’ne gönderilen listede yer aldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde MHP'den belediye başkan adaylığını açıklarken "Bucak'ın içinde bir tane başka partili araba görürsem kendileri bilir, şimdiden kendilerine mezar kazmaya başlasınlar" diyen Fatih Mehmet Bucak, ilçenin Cumhur İttifakı kapsamında AKP’ye bırakılmasının ardından CHP’den aday oldu. Bucak’ın ismi MYK’da onaylanarak Parti Meclisi’ne gönderilen listede yer aldı. Bucak’ın adaylığının onaylanıp onaylanmayacağı Parti Meclisi toplantısının ardından kesinleşecek.

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Bucak aşiretinin önde gelen isimlerinden olan Fatih Mehmet Bucak, adaylığının geri çekilmesinin ardından MHP’den istifa etmişti.

CHP Şanlıurfa İl Başkanı Hayrettin Cıdır sosyal medya hesabından yaptığı kısa açıklamada, "Siverek adayımız Sayın Fatih Mehmet Bucak Hayırlı Olsun" dedi.