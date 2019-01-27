İstanbul ve İzmir dâhil, CHP PM’ye sunulan belediye başkan adaylarının tam listesi

T24 Haber Merkezi

1 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler öncesinde partiler, il ve ilçeler için adaylarını sırayla açıklıyor. CHP’de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Tunç Soyer’in isminin onaylanarak Parti Meclisi’ne gönderildiği belirtildi. Parti Meclisi’nde ayrıca İstanbul ve İzmir adayları da görüşülüyor. PM'ye sunulan listeye göre Beşiktaş'ta Rıza Akpolat, Kadıköy'de Şerdil Dara Odabaşı, Şişli'de Fidan Aslan Eroğlu aday gösterilecek.Parti Meclisi'nde gizli oylama kararı alındı MYK listesinin değiştirilebileceği belirtiliyor.

Buna göre Parti Meclisi’ne gönderilen aday listesi şöyle:

Afyonkarahisar

Şuhut: Ekrem Özsoy

Sinanpaşa Düzağaç: Osman Kavas



Boldavin Özburun: Uğur Koç



İhsaniye: Tunay Türkmen

Ağrı

Doğubeyazıt: Fesih Maral



Patnos: Lokman Çetin

Antalya

Akseki: Mustafa Kavaşoğlu



Kumluca: Mustafa Köleoğlu

Balıkesir

Ayvalık: Rahmi Gençer



Bandırma: Tolga Tosun



Erdek: Hüseyin Sarı



Altıeylül: Esin Balıbek

Bartın



Ulus Kumluca: Gülizar Saygın



Ulus Abdipaşa: Yaşar Alkız

Batman

Sason: Cuma Uçar

Bitlis

Mutki: Tahir Bakır

Adilcevaz: Mehmet Reşit Önal

Burdur

Gölhisar Yusufça: Mustafa İnce

Bursa

Osmangazi: Erkan Aydın

Diyarbakır

Eğil: Ahmet Aktay



Sur: Ramazan Eker

Edirne

Keşan: Şenol Yalı

Elazığ

Alacakaya: Nazmi Gürbüz



Arıcak: Mustafa Coşkun

Erzincan





Merkez Mercan: Fulya Ateşlenmek

Erzurum

Karayazı: Mahmut Han Koçak



İspir: Nafiz Aydın



Tekman: Sebahattin Uludağ



Aziziye: Aydın Söylemez



Karaçoban: Bekir Yılan



Aşkale: Cemal Karausta

Eskişehir

Beylikova: Tolga Savaş

Giresun

Güce: Mehmet Salih Bahadır



Keşap: Murat Bıçakçı

Hakkari

Yüksekova Esendere: Mithat Baran



Şemdinli Derecik: Suat Yüksel



Yüksekova: Peruz Çamlı



Merkez: Metin Koparan

Iğdır

Merkez Hoşhaber: Osman Toka



İstanbul

Adalar: Erdem Gül



Ataşehir: Boş bırakıldı



Avcılar: Hüseyin Aksu

Bahçelievler: Mehmet Ali Özkan



Bakırköy: Bülent Kerimoğlu



Başakşehir: Abdulhadi Akmugan



Bayrampaşa: Remzi Albayrak



Beşiktaş: Rıza Akpolat



Beykoz: Boş bırakıldı



Büyükçekmece: Hasan Akgün



Çatalca: Cem Kara



Çekmeköy: Seyfettin Yıldırım



Esenyurt: Kemal Deniz Bozkurt



Fatih: Soner Özimer



Gaziosmanpaşa: Erkan Kaya



Güngören: İsmet Yaşar



Kadıköy: Şerdil Dara Odabaşı



Kartal: Gökhan Yüksel



Pendik: Mehmet Salih Usta



Sancaktepe: Özgen Nama



Silivri: Özcan Işılar



Sultanbeyli: Ayhan Koç



Sultangazi: Halil Bozkurt



Şile: Ali Secaattin Güney



Şişli: Fidan Aslan Eroğlu



Tuzla: Salim Gürsoy



Ümraniye: Cafer Aktürk



Üsküdar: Ahmet Kılıç



Zeytinburnu: Adil Emecan



Eyüp Sultan: Emel Bilenoğlu



Sarıyer: Şükrü Genç

İzmir



Balçova: Mehmet Ali Çalkaya



Bayındır: Ufuk Sesli



Bergama: İdris Yavuzyılmaz



Beydağ: Feridun Yılmazlar



Bornova: Mustafa İduğ



Buca: Aydoğan Hepdemirgil



Büyükşehir: Mustafa Tunç Soyer



Çeşme: Ekrem Oran



Çiğli: Ali Engin



Dikili: Adil Kırgöz



Foça: Fatih Gürbüz



Gaziemir: Halil Arda



Güzelbahçe: Özdem Mustafa İnce



Karabağlar: Muhittin Selvitopu



Karaburun: İlkay Girgin Erdoğan



Karşıyaka: Cemil Tugay



Kemalpaşa: Rıdvan Karakayılı



Menderes: Mustafa Kayalar



Menemen: Serdar Aksoy



Narlıdere: Selim Utku Gümrükçü



Ödemiş: Mehmet Eriş



Seferihisar: Yelda Celiloğlu



Selçuk: Filiz Ceritoğlu Sengel



Torbalı: Ramazan İsmail Uygur



Urla: İbrahim Burak Oğuz



Bayraklı: Cevat Durak



Konak: Abdül Batur

Karaman

Sarıveliler: Muhitdin Türkan



Merkez Sudurağı: Gürsel Aksoy

Kars

Digor Dağpınar: Nurettin Artuğ

Kastamonu

Seydiler : Halit Cesur

Kayseri



Hacılar: Gülay Talaslı



Tomarza: Osman Koç

Kırıkkale

Karakeçili: Salih Büyükkaya



Merkez: Mehmet Tuna Soykan



Pehlivanköy: Abdurrahman Öntürk

Konya

Çumra: Veli Harman



Derbent: İsmail Fidan

Emirgazi: Dursun Döleker



Karapınar: Kamil Bülbül Okuyucu



Karatay: Mehmet Şeflek



Meram: Mehmet Gayretli



Selçuklu: Ahmet Adil Tırpan





Kütahya

Çavdarhisar: Ali Okur



Gediz Eskigediz: Ekrem Taşkesdik

Manisa

Soma: Abdullah Saka

Mersin

Tarsus: Haluk Bozdoğan



Silifke: Mustafa Turgut



Mezitli: Neşet Tarhan



Yenişehir: Abdullah Özyiğit



Mut: Mehmet Saydam



Anamur: Durmuş Deniz



Bozyazı: Yüksel Kır





Muğla



Bodrum: Mehmet Kocadon



Fethiye: Ali Karaca



Marmaris: Muhammet Ali Acar



Seydikemer: İbrahim Ertürk

Muş

Bulanık Sarıpınar: Alaattin Çevik



Malazgirt: Ahmet Kenan Türker



Malazgirt Konakkıran: Tevfik Bülbül



Hasköy: Nedret Paçal

Nevşehir

Ürgüp Ortahisar: Hatice Yavuz

Ordu

Gürgentepe: İsa Yazıcı



Ulubey: Kani Ergün

Osmaniye

Düziçi Böcekli: Doğan Öztürk



Düziçi Ellek: Nurettin Mart

Rize

Merkez: Ayhan Akyüz

Sakarya

Adapazarı: İsmail Kılıç



Pamukova: Hüseyin Eryiğit

Samsun

Atakum: Cemil Deveci

Şanlıurfa

Siverek: Fatih Mehmet Bucak



Birecik: Hüseyin Kıran

Şırnak

Uludere Şenoba: Sabri Babat

Trabzon

Sürmene: Kemal Küçükalli

Van

İpekyolu: Sinan Solmaz

Yozgat

Sorgun Çiğdemli: Hasan Ersoy



Sorgun Doğankent: Ali Erciyas



Sorgun Gülşehri: Nihat Karaman



Boğazlıyan Yamaçlı: Duran Baran



Boğazlıyan Uzunlu: Tekin Becerik

Zonguldak

Ereğli: Halil Posbıyık



Merkez: Ali Uzun