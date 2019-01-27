T24 LogoT24 Logo
Politika

İstanbul ve İzmir dâhil, CHP PM’ye sunulan belediye başkan adaylarının tam listesi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Tunç Soyer'in ismi MYK'da onaylandı

27 Ocak 2019 18:19

T24 Haber Merkezi

1 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler öncesinde partiler, il ve ilçeler için adaylarını sırayla açıklıyor. CHP’de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Tunç Soyer’in isminin onaylanarak Parti Meclisi’ne gönderildiği belirtildi. Parti Meclisi’nde ayrıca İstanbul ve İzmir adayları da görüşülüyor. PM'ye sunulan listeye göre Beşiktaş'ta Rıza Akpolat, Kadıköy'de Şerdil Dara Odabaşı, Şişli'de Fidan Aslan Eroğlu aday gösterilecek.Parti Meclisi'nde gizli oylama kararı alındı MYK listesinin değiştirilebileceği belirtiliyor. 

Buna göre Parti Meclisi’ne gönderilen aday listesi şöyle:

Afyonkarahisar

Şuhut: Ekrem Özsoy

Sinanpaşa Düzağaç: Osman Kavas

Boldavin Özburun: Uğur Koç 

İhsaniye: Tunay Türkmen

Ağrı

Doğubeyazıt: Fesih Maral 

Patnos: Lokman Çetin

Antalya

Akseki: Mustafa Kavaşoğlu

Kumluca: Mustafa Köleoğlu 

Balıkesir

Ayvalık: Rahmi Gençer 

Bandırma: Tolga Tosun 

Erdek: Hüseyin Sarı 

Altıeylül: Esin Balıbek 

Bartın


Ulus Kumluca: Gülizar Saygın 

Ulus Abdipaşa: Yaşar Alkız 

Batman

Sason: Cuma Uçar

Bitlis

Mutki: Tahir Bakır

Adilcevaz: Mehmet Reşit Önal 

Burdur

Gölhisar Yusufça: Mustafa İnce

Bursa 

Osmangazi: Erkan Aydın

Diyarbakır

Eğil: Ahmet Aktay 

Sur: Ramazan Eker 

Edirne

Keşan: Şenol Yalı 

Elazığ

Alacakaya: Nazmi Gürbüz 

Arıcak: Mustafa Coşkun

Erzincan

Merkez Mercan: Fulya Ateşlenmek 

Erzurum

Karayazı: Mahmut Han Koçak 

İspir: Nafiz Aydın 

Tekman: Sebahattin Uludağ 

Aziziye: Aydın Söylemez

Karaçoban: Bekir Yılan 

Aşkale: Cemal Karausta

Eskişehir

Beylikova: Tolga Savaş 

Giresun

Güce: Mehmet Salih Bahadır

Keşap: Murat Bıçakçı 

Hakkari

Yüksekova Esendere: Mithat Baran

Şemdinli Derecik: Suat Yüksel

Yüksekova: Peruz Çamlı 

Merkez: Metin Koparan 

Iğdır

Merkez Hoşhaber: Osman Toka 

İstanbul

Adalar: Erdem Gül 

Ataşehir: Boş bırakıldı

Avcılar: Hüseyin Aksu

Bahçelievler: Mehmet Ali Özkan

Bakırköy: Bülent Kerimoğlu

Başakşehir: Abdulhadi Akmugan

Bayrampaşa: Remzi Albayrak

Beşiktaş: Rıza Akpolat

Beykoz: Boş bırakıldı

Büyükçekmece: Hasan Akgün

Çatalca: Cem Kara

Çekmeköy: Seyfettin Yıldırım

Esenyurt: Kemal Deniz Bozkurt

Fatih: Soner Özimer

Gaziosmanpaşa: Erkan Kaya

Güngören: İsmet Yaşar

Kadıköy: Şerdil Dara Odabaşı 

Kartal: Gökhan Yüksel 

Pendik: Mehmet Salih Usta 

Sancaktepe: Özgen Nama 

Silivri: Özcan Işılar

Sultanbeyli: Ayhan Koç 

Sultangazi: Halil Bozkurt

Şile: Ali Secaattin Güney

Şişli: Fidan Aslan Eroğlu

Tuzla: Salim Gürsoy

Ümraniye: Cafer Aktürk

Üsküdar: Ahmet Kılıç 

Zeytinburnu: Adil Emecan 

Eyüp Sultan: Emel Bilenoğlu

Sarıyer: Şükrü Genç 

İzmir


Balçova: Mehmet Ali Çalkaya

Bayındır: Ufuk Sesli 

Bergama: İdris Yavuzyılmaz

Beydağ: Feridun Yılmazlar

Bornova: Mustafa İduğ 

Buca: Aydoğan Hepdemirgil 

Büyükşehir: Mustafa Tunç Soyer 

Çeşme: Ekrem Oran 

Çiğli: Ali Engin 

Dikili: Adil Kırgöz

Foça: Fatih Gürbüz

Gaziemir: Halil Arda 

Güzelbahçe: Özdem Mustafa İnce

Karabağlar: Muhittin Selvitopu

Karaburun: İlkay Girgin Erdoğan

Karşıyaka: Cemil Tugay

Kemalpaşa: Rıdvan Karakayılı

Menderes: Mustafa Kayalar 

Menemen: Serdar Aksoy

Narlıdere: Selim Utku Gümrükçü 

Ödemiş: Mehmet Eriş 

Seferihisar: Yelda Celiloğlu 

Selçuk: Filiz Ceritoğlu Sengel 

Torbalı: Ramazan İsmail Uygur 

Urla: İbrahim Burak Oğuz

Bayraklı: Cevat Durak

Konak: Abdül Batur 

Karaman

Sarıveliler: Muhitdin Türkan

Merkez Sudurağı: Gürsel Aksoy

Kars

Digor Dağpınar: Nurettin Artuğ 

Kastamonu

Seydiler : Halit Cesur

Kayseri


Hacılar: Gülay Talaslı

Tomarza: Osman Koç

Kırıkkale

Karakeçili: Salih Büyükkaya

Merkez: Mehmet Tuna Soykan 

Pehlivanköy: Abdurrahman Öntürk

Konya

Çumra: Veli Harman 

Derbent: İsmail Fidan

Emirgazi: Dursun Döleker

Karapınar: Kamil Bülbül Okuyucu

Karatay: Mehmet Şeflek

Meram: Mehmet Gayretli 

Selçuklu: Ahmet Adil Tırpan

Kütahya

Çavdarhisar: Ali Okur 

Gediz Eskigediz: Ekrem Taşkesdik

Manisa

Soma: Abdullah Saka

Mersin

Tarsus: Haluk Bozdoğan

Silifke: Mustafa Turgut

Mezitli: Neşet Tarhan 

Yenişehir: Abdullah Özyiğit 

Mut: Mehmet Saydam 

Anamur: Durmuş Deniz

Bozyazı: Yüksel Kır 

Muğla 


Bodrum: Mehmet Kocadon 

Fethiye: Ali Karaca

Marmaris: Muhammet Ali Acar 

Seydikemer: İbrahim Ertürk

Muş 

Bulanık Sarıpınar: Alaattin Çevik

Malazgirt: Ahmet Kenan Türker 

Malazgirt Konakkıran: Tevfik Bülbül 

Hasköy: Nedret Paçal 

Nevşehir

Ürgüp Ortahisar: Hatice Yavuz

Ordu 

Gürgentepe: İsa Yazıcı 

Ulubey: Kani Ergün 

Osmaniye

Düziçi Böcekli: Doğan Öztürk

Düziçi Ellek: Nurettin Mart

Rize

Merkez: Ayhan Akyüz

Sakarya

Adapazarı: İsmail Kılıç 

Pamukova: Hüseyin Eryiğit

Samsun

Atakum: Cemil Deveci 

Şanlıurfa

Siverek: Fatih Mehmet Bucak 

Birecik: Hüseyin Kıran 

Şırnak 

Uludere Şenoba: Sabri Babat

Trabzon 

Sürmene: Kemal Küçükalli 

Van

İpekyolu: Sinan Solmaz 

Yozgat

Sorgun Çiğdemli: Hasan Ersoy

Sorgun Doğankent: Ali Erciyas 

Sorgun Gülşehri: Nihat Karaman

Boğazlıyan Yamaçlı: Duran Baran 

Boğazlıyan Uzunlu: Tekin Becerik

Zonguldak 

Ereğli: Halil Posbıyık

Merkez: Ali Uzun

ETİKETLER

chptunç soyerilçe adaylerkarşıyakadikilifoçabucakonakçiğlimenemenbayraklıborovaadaykimdir
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24