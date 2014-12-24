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Spor

Rakibinin kırmızı kart görmesini engelleyen Veli Kavlak o anı anlattı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Adana Demirspor'a 2-1 mağlup olurken, maçtan çok Veli Kavlak'ın şık hareketi konuşuldu

24 Aralık 2014 23:03

Beşiktaş-Adana Demirspor maçının hakemi Suat Arslanboğa, konuk ekipten Hakan Söyler'e önce kırmızı kart gösterirken, siyah-beyazlı oyuncuların itirazıyla karar değişti. Veli Kavlak, karşılaşmanın ardından tarihi olayı hakkında konuştu.

Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncusu Veli Kavlak, Ziraat Türkiye Kupası F Grubu'nda 2-1 mağlup oldukları Adana Demirspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Adana Demirspor futbolcusu Hakan Söyler'in kırmızı kart görmesine engel olan Veli Kavlak, "Karşı takım oyuncusu ile bir mücadeleye girdik. O ayağını çekti, bir şey olmadı. Hakem kırmızı gösterince şaşırdım. Ne yapacağımı bilemedim. Olcay Şahan ve Ersan Adem Gülüm geldi, birbirimize baktık. Sonra hakeme gittim. Hakem sorduğında 'Alakası yok hocam' dedim. Sonra hakem bana teşekkür etti" ifadelerini kullandı.

Yaptığı hareket ile maçın önüne geçen siyah-beyazlı oyuncu, "O anda skor kafamızda yoktu. Surat ifademden de bellidir. Arkadaşlarımı kutluyorum. Futbol adına güzel bir şey oldu" ifadelerini kullandı.

 

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