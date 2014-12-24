Beşiktaş: 1 Adana Demirspor: 2

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası F Grubu karşılaşmasında Adana Demirspor'u ağırladı. Sarıyer Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'ndaki karşılaşmada hakem Suat Arslanboğa düdük çaldı. Karşılaşmayı Adana Demirspor 2-1 kazandı.
Adana temsilcisi karşılaşmanın 14. dakikasında Timur Özgöz ile 1-0 öne geçti. Abdülkerim Bardakçı 59. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkarırken, siyah beyazlılar 70. dakikada Gökhan Töre'yle farkı bire indirdi. Karşılaşmada başka gol olmadı.
Beşiktaş: Cenk, Serdar, İsmail, Atınç, Ersan, Veli, Atiba, Oğuzhan, Gökhan Töre, Olcay, Kerim Frei
Adana Demirspor: Serdar Kulbilge, Ferhat, Yiğitcan, Aldülkerim, Şaban, Attaman, Mesut, Hurşut, Beykan, Tayfur, Mulenga
Ziraat Türkiye Kupası'nda günün diğer maçlarında şu sonuçlar alındı;
İstanbul Başakşehir 0 - 0 4 Eylül Belediyespor
Kayserispor 2-2 Bayburt GÖİ
Balçova Yaşamspor 1-2 Eskişehirspor