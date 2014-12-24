T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş: 1 Adana Demirspor: 2

Siyah beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda Adana temsilcisiyle karşı karşıya geldi

24 Aralık 2014 17:05

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası F Grubu karşılaşmasında Adana Demirspor'u ağırladı. Sarıyer Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'ndaki karşılaşmada hakem Suat Arslanboğa düdük çaldı. Karşılaşmayı Adana Demirspor 2-1 kazandı.

Adana temsilcisi karşılaşmanın 14. dakikasında Timur Özgöz ile 1-0 öne geçti. Abdülkerim Bardakçı 59. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkarırken, siyah beyazlılar 70. dakikada Gökhan Töre'yle farkı bire indirdi. Karşılaşmada başka gol olmadı.

Beşiktaş: Cenk, Serdar, İsmail, Atınç, Ersan, Veli, Atiba, Oğuzhan, Gökhan Töre, Olcay, Kerim Frei

Adana Demirspor: Serdar Kulbilge, Ferhat, Yiğitcan, Aldülkerim, Şaban, Attaman, Mesut, Hurşut, Beykan, Tayfur, Mulenga

Ziraat Türkiye Kupası'nda günün diğer maçlarında şu sonuçlar alındı;

İstanbul Başakşehir 0 - 0 4 Eylül Belediyespor

Kayserispor 2-2 Bayburt GÖİ

Balçova Yaşamspor 1-2 Eskişehirspor

 

ETİKETLER

beşiktaşadanademirsporkırmızı kartjestfair playhaber

İlgili Haberler

Beşiktaşlı oyuncular, rakiplerine kırmızı kart gösteren hakeme itiraz etti, kartın rengi sarıya döndü

Beşiktaş Adana Demirspor maçında örnek davranış...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24