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Spor

Beşiktaşlı oyuncular, rakiplerine kırmızı kart gösteren hakeme itiraz etti, kartın rengi sarıya döndü

Beşiktaş Adana Demirspor maçında örnek davranış...

24 Aralık 2014 16:59

Beşiktaş'ın Adana Demirspor'la karşı karşıya geldiği Ziraat Türkiye Kupası maçında alkışlanacak bir olay yaşandı.

Maçın 21. dakikasında Veli Kavlak'la top kapma mücadelesi veren Hakan Söyler, rakibine sert girdi. Oyun dururken hakem Suat Aslanboğa elini cebine götürerek kırmızı kartını çıkarmak istedi. Beşiktaşlı Veli araya girerek pozisyonun sert olmadığını hakeme söyledi ve Aslanboğa, Hakan Söyler'e sadece sarı kart gösterdi.

Beşiktaş'ın resmi Twitter hesabından da olayla ilgili olarak, "Adana Demirsporlu Hakan'ın yaptığı faul sonrası hakem kırmızı kartını çıkardı. Futbolcularımızın itiraz etmesi sonucu hakem kararını değiştirdi" mesajı yayınlandı.

Beşiktaş TV'nin resmi Twitter hesabından ise "Gururlanıyor musun, Beşiktaşlı ve 'Şerefinle oyna; hakkında kazan' Bu sözü boşuna söylemiyoruz" mesajlarını yayınlandı.

Takımın golcüsü Cenk Tosun da "Bu yüzden Beşiktaş" mesajı yazdı.

 

Jeste jestle karşılık

 

Bu pozisyonun bir kaç dakika sonrasında ise Adana Demirsporlu oyunculardan da centilmence bir hareket geldi. Konuk ekip 2'ye 2 Beşiktaş kalesine giderken Hakan Söyler, Atiba Hutchinson'ın sakatlandığını görünce topu taca atarak Beşiktaş'ın jestine jestle karşılık verdi.

İkinci yarısı oynanan karşılaşma 1-0'lık Adanademirspor üstünlüğüyle devam ediyor.

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