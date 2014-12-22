Rakibini nakavt etti, eldivenlerini Kobanê için sattı

Boksör İsmail Özen, Sırp rakibini nakavtla yenerek kariyerinin 12'ci galibiyetini aldı. Özen, maçta giydiği eldivenleri Kobanili çocuklara yardım için sattı.

Hamburg Arena'da düzenlenen boks galasında, süper orta siklette Türk boksör İsmail Özen ile Sırp boksör Culum Solobodan karşı karşıya geldi.

İsmail Özen ünlü sanatçı Ferhat Tunç'un canlı söylediği Zaza'ca Türkü ile ringe çıktı. 34 yaşındaki boksör maçın ilk iki raundunu isabetli vuruşlar yaparak rakibin taktiğini bozdu.

Üçüncü rauntta rakibini iyice sıkıştıran Özen dördüncü rauntta seri yumruklarla ağır darbeler indirdi. Maçın hakemi rakip boksörün sağlığını dikkate aldı ve araya girerek maçı bitirmek zorunda kaldı böylece İsmail Özen'i teknik nakavtla galip ilan etti.

Maçı nakavtla kazanarak galip gelen Özen çok mutlu olduğunu dile getirerek kendisini destekleyen herkese çok teşekkür ettiğini söyledi.

Özen, "Maçı kazanacağıma inanıyordum ve seyircilerin büyük desteği ve tezahüratlarıyla birlikte galip geldiğim için çok sevinçliyim. Bu maçta giydiğim eldivenleri Koban'da İŞİD şiddeti yüzünden evlerini terk eden ve zor şartlarda Türkiye sınırda kamplarda kalan çocuklara yardım etmek için açık artırmaya sunuyorum. Kendim bizzat oradaki kampa gittim ve çocuklarla konuştum ne şartlar altın çocukların hayat mücadelesi verdiğini gördüğüm için bu aksiyonu yapıyorum. Destek olan herkes çok teşekkür ediyorum" dedi.

Özen'in yardım için açık artırmaya sunduğu eldivenler üç bin Euro'ya sahibini buldu.

İsmail Özen ilk kutlayanlar arasında bulunan sanatçı Ferhat Tunç, Özen'i tebrik ederek yaptığı yardım kampanyasına değindi.

Tunç, "Bu kamplarla tam bir insanlı dramı yaşanıyor. Dünya IŞİD belasına karşı çok duyarsız davranıyor. Yeni doğan çocuklar soğuklar yüzünden ölüyor. Buradan tüm dünyaya sesleniyorum, acilen bir yardım koridorunun açılması ve oradaki insanlara acil olarak yardım götürülmesi lazım" dedi.