Rakı kadehli afiş yaptıran DSP adayı istifa etti

Isparta'da DSP 1'inci sıra milletvekili adayı olan ve "Atatürk'e ayyaş diyenlere mesaj vermek" amacıyla elinde rakı kadehi bulunan fotoğrafını seçim afişlerinde kullanan Mustafa Nihat Önal, partisinden istifa etti.

Basına yansıyan açıklamalarının ardından gelen tepkiler üzerine istifa ettiğini duyuran Önal, "Isparta milletvekili adayı olarak bastırdığım seçim afişiyle ilgili basında çıkan haberlerin ardından durum çok farklı boyutlara ulaşmıştır. Ve benim açımdan yeni bir karar almak zorunluluğu doğurmuştur. Hem partili arkadaşlarımıza, hem de partime zarar verdiğim düşüncesiyle herkesten özür dileyerek genel merkezin talebi üzerine milletvekilliği adaylığından istifa ediyorum" dedi.

Elinde dolu rakı kadehiyle fotoğraf çektiren emekli öğretmen 56 yaşındaki Mustafa Nihat Önal, bu fotoğrafla bin afiş, 10 bin de kartvizit hazırlatmıştı.