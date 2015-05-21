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Rakı kadehli afiş yaptıran DSP adayı istifa etti

Emekli öğretmen Mustafa Nihat Önal, rakı kadehli afişleri 'Atatürk'e ayyaş diyenlere mesaj vermek' amacıyla hazırlattığını söylemişti

21 Mayıs 2015 23:16

Isparta'da DSP 1'inci sıra milletvekili adayı olan ve "Atatürk'e ayyaş diyenlere mesaj vermek" amacıyla elinde rakı kadehi bulunan fotoğrafını seçim afişlerinde kullanan Mustafa Nihat Önal, partisinden istifa etti.

Basına yansıyan açıklamalarının ardından gelen tepkiler üzerine istifa ettiğini duyuran Önal, "Isparta milletvekili adayı olarak bastırdığım seçim afişiyle ilgili basında çıkan haberlerin ardından durum çok farklı boyutlara ulaşmıştır. Ve benim açımdan yeni bir karar almak zorunluluğu doğurmuştur. Hem partili arkadaşlarımıza, hem de partime zarar verdiğim düşüncesiyle herkesten özür dileyerek genel merkezin talebi üzerine milletvekilliği adaylığından istifa ediyorum" dedi.

Elinde dolu rakı kadehiyle fotoğraf çektiren emekli öğretmen 56 yaşındaki Mustafa Nihat Önal, bu fotoğrafla bin afiş, 10 bin de kartvizit hazırlatmıştı.

 

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