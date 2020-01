DSP adayı 'Atatürk'e ayyaş' diyenlere karşı rakı kadehli afişi yaptırdı

Isparta'da DSP 1'inci sıra milletvekili adayı Mustafa Nihat Önal, rakı kadehiyle çektirdiği fotoğrafı, seçim çalışmalarında kullandığı afiş ve kartvizitlere bastırdı.

Elinde dolu rakı kadehiyle fotoğraf çektiren emekli öğretmen 56 yaşındaki Mustafa Nihat Önal, bu fotoğrafla bin afiş, 10 bin de kartvizit hazırlattı. Milletvekili adayı Önal bunun nedenini şöyle açıkladı:

"Bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e 'ayyaş' diyen insanlar şunu iyi bilmeli ki, Türkiye Cumhuriyeti var olduğu sürece ayyaşların sonu gelmeyecektir. Bu ayyaşlar hep ülkede olmaya ve Atatürk ilke ve devrimlerini yaşatmaya devam edecektir. Ben bu amaçla özel bir mesaj vermek için afişte görüldüğü gibi rakı bardağıyla poz verdim. Kimseden korkumuz olmadığını ve baskılara boyun eğmeyeceğimizi göstermemiz açısından bir mesaj olduğunu düşünüyorum."

'Olumlu olumsuz tepkiler alıyorum'

Seçmenlere dağıttığı afiş ve kartvizitlerle ilgili olumlu ve olumsuz tepkiler aldığını aktaran Mustafa Nihat Önal şöyle devam etti:

"Olumsuz tepkiler genelde benimle aynı düşünceleri paylaşan, ama açıkça ifade edemeyen insanlardan geldi. İnsanların sessiz kalmayı ve güçlünün yanında yer alarak güçlü olma pozisyonunu seçtiği bir dönemde, bizim gibi kendisini ortaya koymuş insanların bunu afişle bile yansıtıyor olması bazı arkadaşlarımızın da takdirini kazanmıştır."

'Cumhuriyet değerleri yıkıma uğratılıyor'

Atatürk'e son derece bağlı olduğunu vurgulayan Mustafa Nihat Önal, ülkenin kurtuluşunun Mustafa Kemal'e bağlı olmaktan, onun ilke ve devrimlerine sahip çıkmaktan geçtiğini söyledi. Önal, "Cumhuriyet değerlerinin yıkıma uğratılmaya çalışıldığı bir dönemde her devrimciye, her demokratik insana, her vatansevere düştüğü gibi artık bize de düşen görev bu ülkede halen geleceğimizde ilke ve devrimlerin devamını sağlamaktır. Onun için biz göreve talip olduk" diye konuştu.