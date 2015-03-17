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Politika

Rahşan Ecevit'ten Ahmet Davutoğlu'na: Bülent Ecevit adına özür dileme hakkı yok!

Başbakan Ahmet Davutoğlu "Merve Kavakçı'ya haddini bildirin' diyen bir Başbakan’ın bu topraklarda hükmetmesi dolayısıyla bütün kadınlardan özür diliyorum" demişti

17 Mart 2015 19:51

Merhum Başbakan Bülent Ecevit’in eşi Rahşan Ecevit, 'Bülent Ecevit adına kadınlardan özür diliyorum' diyen Başbakan Ahmet Davutoğlu'na tepki gösterdi.

Rahşan Ecevit, “AKP'nin İstanbul Kadın Kolları Kongresi'nde Sayın Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı konuşma sırasında bugün hayatta olmayan eşim Bülent Ecevit adına özür dileme hakkı yoktur" dedi.

 

Davutoğlu ne demişti?

 

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Bülent Ecevit nedeniyle kadınlardan özür diledi! TBMM'de yemin etmek isteyen Merve Kavakçı'ya yapılanları hatırlatan Davutoğlu, "Bu kadına haddini bildirin" diyen bir Başbakan’ın bu topraklarda hükmetmesi dolayısıyla bütün kadınlardan özür diliyorum, onun adına da özür diliyorum" diye konuşmuştu.

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