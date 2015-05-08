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Rahşan Ecevit, 3 gündür yoğun bakımda tedavi görüyor

Eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, 3 gündür GATA'da tedavi altında tutuluyor

08 Mayıs 2015 12:37

5 Kasım 2006 yılında vefat eden eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in, 3 gündür Ankara'da GATA'da tedavi altında olduğu öğrenildi.

92 yaşındaki Rahşan Ecevit, vücudundaki sıvı kaybı ve akciğer yetmezliği nedeniyle tedavi altına alındı.

NTV'da yayımlanan habere göre, yoğun bakımda kontrol altında tutulan Rahşan Ecevit'in doktorlar tarafından yakın takibe alındığı belirtiliyor.

 

Rahşan Ecevit kimdir?



Türk ressam, yazar ve siyasetçi Zekiye Rahşan Ecevit, 1923 yılında Bursa’da doğmuştur. Babası Namık Zeki Aral, annesi Zahide Aral’dır. Dedesi makinist Halil Efendi, Şebinkarahisar’dan İstanbul’a iş bulmak için gelerek yerleşmişlerdir.

Rahşan Ecevit’in Hilkat ve Asude adında 2 kız, Kudret adında 1 erkek kardeşi vardır. Ankara Lisesi’nde okuyup ve İstanbul Robert Koleji’nden mezun olmuştur.

Rahşan Ecevit, aynı zamanda Demokratik Sol Parti ile Demokratik Sol Halk Partisi’nin kurucusu ve ilk başkanlarıdır.

1946 yılında Robert Kolej’den sınıf arkadaşı olan Bülent Ecevit ile evlendi. Hayatı boyunca Bülent Ecevit‘in mücadelesine ortak olmuştur.

Rahşan Ecevit’in yazdığı “Pülümür’de Aşk” adlı roman, 2002 yılında tiyatroya uyarlanmıştır.

Kurucusu olduğu Demokratik Sol Parti'den 4 Haziran 2009 tarihinde istifa etmiştir. 17 Ocak 2010 tarihinde kurucusu olduğu DSHP'nin 2. Genel Başkanlığına seçilmiştir. 22 Mayıs 2010 tarihindeki 33. CHP kurultayına bağımsız milletvekili Emrehan Halıcı ile katılarak, tek başına genel başkan adayı olan ve kazanan Kemal Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye desteğini açıklamıştır.

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