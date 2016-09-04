Rahmi Turan: Sözcü susturulmak isteniyor, Hürriyet dahil basın suspus; bugün bize, yarın size!

Sözcü gazetesinin başyazarı Rahmi Turan, uzun yıllar çalıştığı ve bir dönem Genel Yayın Yönetmeni olarak başına geçtiği Hürriyet'i ve medyayı "Sözcü susturulmak istenirken suspus olmak"la suçladı.

Rahmi Turan, "Bunun sebebi belki de korkudur. Ama 'Bugün bize, yarın size' sözünü de unutmamak gerekir... Bir gün, onların da başına her şey gelebilir" dedi.

Cüneyt Arkın'ın başrollerini üstlendiği senaryolarla Beyaz perdeye de aktarılan Kara Murat dizisinin yazarı olan Rahmi Turan'ın "Bugün bize yarın size!" başlığıyla yayımlanan (4 Eylül 2016) yazısı şöyle:

Halkın sesi olan

SÖZCÜ'nün susturulmak istenmesi basın özgürlüğüne indirilen en ağır darbelerden biridir.

Yarım yüzyılı aşkın süredir, üyesi olmak için kapısında bekletildiğimiz Avrupa Birliği'nin en önemli kriterlerinden biri ifade ve basın özgürlüğüdür.

SÖZCÜ'ye yapılan baskılar, bizdeki özgürlüğün hangi düzeyde olduğunun göstergesidir.

Başta Hürriyet olmak üzere bağımsız basın kuruluşlarının bu olaya tepki göstermesi, dayanışma içinde olması, basın özgürlüğünü savunması gerekirdi, değil mi? Ne gezer! “Basının Amiral Gemisi” olduğunu iddia eden Hürriyet dahil, basın suspus!

Bunun sebebi belki de korkudur ama “Bugün bize, yarın size” sözünü de unutmamak gerekir!

Hürriyet, iktidar yanlısı saldırganlar tarafından basıldığı vakit, SÖZCÜ haberi birinci sayfadan vererek saldırıyı lânetlemişti. Demek ki, o asalet sadece SÖZCÜ'de var.

Yandaş basının aynı yalaka tavrını sürdürmesi doğaldır. Ancak düzgün gazetelerin kuzuların sessizliğine bürünmesi yanlıştır. Bir gün, onların da başına her şey gelebilir! Çağdaş demokratik ülke olmayı hak etmek için önce basın özgürlüğüne sahip olmak gerekir.

Hürriyet'e veda yazısı

Rahmi Turan, 2 Nisan 2012'de Hürriyet'ten ayrılırken yazdığı veda yazısında şu görüşleri paylaşmıştı: