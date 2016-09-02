Sözcü: Hakkımızda 'FETÖ' dosyası hazırlandığını duyduk, bizi susturamazlar!

Sözcü gazetesi, bugün tam sayfa "Sözcü'yü susturmak istiyorlar" manşetiyle çıktı. Gazete hakkında 'FETÖ' suçlamasıyla savcılık tarafından bir dosya hazırlandığı duyumunu aldıklarını ifade eden Sözcü, "Bu ülkede herkes FETÖ'cü olabilir ama Sözcü asla olamaz! FETÖ'nün alçak felsefesi, Sözcü'nün karakterine, yapısına, ahlakına uymaz" ifadelerini kullandı.

Gazetenin tüm yazarları da bu girişime tepki göstermek amacıyla yazılar kaleme aldılar.

Sözcü'den yapılan açıklama şöyle:

Sebep basit: Gerçekleri yazdığı ve malum çevreleri ürküttüğü için!

SÖZCÜ'nün FETÖ'cü olduğunu iddia eden kötü niyetli birtakım zevat var!

Dahası, SÖZCÜ hakkında savcılıkta bir dosya hazırlandığı duyumunu aldık.

Güler misiniz, ağlar mısınız?

Bu ülkede herkes FETÖ'cü olabilir ama SÖZCÜ asla olamaz! FETÖ'nün alçak felsefesi, SÖZCÜ'nün karakterine, yapısına, ahlakına uymaz.

Bütün haberlerimiz ve tüm yazarlarımızın yazıları ortada……

SÖZCÜ, sapına kadar Atatürkçü ve Cumhuriyetçidir.

Atatürkçü olmamız ve halktan büyük destek görmemiz birilerinin canını sıkıyor. Varsın sıksın, biz doğru yoldan sapmayacağız.

İktidar mensupları dahil herkes Pensilvanya'ya gidip “Hocaefendi hazretleri” diye Fethullah Gülen'in elini öperken ona “FETO” diyen ve Türkiye için tehlikeli bir kişi olduğunu yazan tek gazete SÖZCÜ idi.

Fethullah Gülen'in SÖZCÜ aleyhine açtığı 35 ceza ve tazminat davası vardır. Bu bile SÖZCÜ'nün sağlam karakterini göstermeye yeterlidir.

Yayın hayatına atıldığı ilk günden bu yana Atatürk ilkelerinden sapmayan, Türkiye'nin marka olmuş en dürüst Atatürkçü yazarlarını bünyesinde toplayan, her nüshasında Türkiye Cumhuriyeti'ni, özgürlükleri ve ulusal birliğimizi savunan SÖZCÜ ile FETÖ arasında bir bağlantı kurmaya çalışmak ayıptan da öte büyük bir densizliktir!