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Sözcü Ankara Temsilcisi: Bürokratları sıcakta bekletmemek için şehidin mezarına toprağı kepçeyle döktüler

"İmam, 'hava sıcak, misafirleri bekletmeyelim, kepçe gelsin' dedi"

03 Eylül 2016 11:21

Sözcü gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk "Bürokratları sıcakta bekletmemek için şehidin mezarını toprağı kepçeyle döktüler" dedi.  Şehit mezarına kürekle toprak atmak isteyenlerin yaşanan durumu "saygısızlık" olarak yorumladıklarını söyleyen Öztürk olayı 'skandal' olarak yorumladı.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre,  Siirt'in Pervari ilçesinde PKK'lılarla girişilen çatışmada şehit edilen Şanlıurfalı Halil Sıltak'ın memleketinde toprağa verilişinde tam bir skandal yaşandı.

Cenaze töreni için gelen bürokratların güneş altında fazla kalmasını önlemek için din görevlisi mezara toprağı iş makinesiyle döktürmesi tepki yarattı. 

Yapılanı “şehide karşı saygısızlık” olarak niteleyenler bu durumu sessizce izlemek durumunda kaldı Şehidin cenazesi Ağveren Mahallesi mezarlığında toprağa verilmek üzere hazırlık yapıldı.

Cenaze törenine vali, vali yardımcıları, il yöneticileri de katıldı. Şehiden mezara konulması sırasında, yöneticiler bir ağacın gölgesinde bekledi.

 

"Hava sıcak kepçe gelsin"

 

Şehidi son görevini yerine getirmek için mezarlığa gelenler, birkaç kürek de olsa toprak atmak için beklerken, az ilerde mezar yeri kazmak için getirilen kepçeyi gördü. İmam, “hava sıcak, misafirleri bekletmeyelim. Kepçe gelsin” dedi.

Şehidin mezarına toprak atmak için bekleyenler bir kenara çekilmek zorunda kaldı. Birkaç dakika içinde kepçe şehidin mezarının toprağını doldurdu.

Din görevlisinin, gelen bürokratları bekletmemek ve bir an önce gitmelerini sağlamak için böyle bir yola başvurması yadırgandı. Köylerinde ilk kez böyle bir durumla karşılaşanlar, bürokratlara saygısızlık olmasın diye iş makinesiyle mezarın toprağının konulmasına sessiz kaldılar.

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