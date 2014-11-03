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Yaşam

Rahmi Koç bitpazarından alışveriş yaptı

Antika koleksiyonlarıyla tanınan Türkiye'nin en zengin 6'ıncı kişisi Rahmi Koç, Feriköy'deki bitpazarında saatler boyu gezdi

03 Kasım 2014 21:24

Kişisel serveti 2.1 milyar dolar olarak açıklanan ve bu rakamla Türkiye'nin en zengin 6'ncı kişisi olan Rahmi Koç, dün (2 Kasım) Feriköy’deki bitpazarından alışveriş yaptı.

Takvim’in haberine göre, Rahmi Koç, her hafta Pazar günü Feriköy'de kurulan bitpazarını saatler boyu gezdi.

Gayrimenkullerinin yanı sıra, değeri milyon dolarları aşan antika koleksiyonuyla da dünya çapında nam salan işadamı, antika ve 2. el ürünlerin bulunduğu tüm tezgahları büyük bir titizlikle inceledi.

 

‘Hemen her hafta geliyor’

 

Pazarda tezgahı bulunan bir antikacı, "Rahmi Bey, hemen hemen her hafta buraya gelip bol bol alışveriş yapar. Kendisi buradaki birçok esnafın yüzünü güldürüyor" dedi.

Kişisel koleksiyonu için kendisine yaklaşık 20 parça antika eşya aldığı öğrenilen Rahmi Koç'un, Ayvalık'taki bitpazarının da müdavimi olduğu ve yine yaz aylarında sıkça gittiği Alaçatı'daki antikacıları sürekli gezdiği biliniyor.

Öte yandan Koç'un; değerli antika eşyalar ile servet değerindeki antika koleksiyonları sergilediği Haliç, Ankara ve Ayvalık'ta 3 müzesi bulunuyor.

 

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