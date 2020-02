Rahmi Koç Bilim Madalyası, ‘acısız tedavi' robotları üreten Prof. Metin Sitti'ye verildi

T24

Koç Üniversitesi tarafından Türkiye’nin yetiştirdiği başarılı bilim insanlarını ödüllendirmek ve bilimin gelişmesini teşvik etmek amacıyla başlatılan ve evrensel bilgi birikimine katkıda bulunmuş kişilere verilen “Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası"nın üçüncüsü sahibini buldu. 50 yaşı aşmamış ve çalışmalarıyla öne çıkmış bilim insanlarına verilen Rahmi Koç Bilim Madalyası, bu yıl fen ve mühendislik bilimleri ve teknoloji örtüşmelerinde insan sağlığının iyileştirilmesinde çığır açan çalışmaları nedeniyle Prof. Dr. Metin Sitti'nin oldu.

Rahmi M. Koç Müzesi’nde Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer M. Koç ve Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran S. İnan’ın ev sahipliğinde düzenlenen töreni Jülide Ateş sundu.

Rahmi Koç, tören başında yayımlanan video kaydında, “Biliyor musunuz biz birçok yatırım yapıyoruz, para harcıyoruz; ama üniversite mezuniyetinde havaya atılan kep var ya, onun sevinci parayla satın alınabilir bir şey değil” dedi.

Törende bir konuşma yapan Ömer Koç, 25 yıl önce kurulan Koç Üniversitesi’nin serüvenini, dedesi Vehbi Koç’un katkılarını anlatırken Atatürk’ün bilimi esas alan görüşlerini temel aldıklarının altını çizdi.“Bizlere düşen hak eden bilim insanlarına destek ve hak ettikleri kıymeti vermektir” diyen Ömer Koç, babası Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç’a teşekkür etti.

Koç Üniversitesi Rektörü Umran İnan ise en parlak öğrenci ve öğretim üyelerini bir araya getirdiklerini belirttiği Koç Üniversitesi’nin “arkasındaki rüzgârın” Rahmi Koç olduğunu vurguladı.

3. Rahmi Koç Bilim Madalyası sahibini buldu

Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Umran İnan, 3. Rahmi Koç Bilim Madalyası’na, fen ve mühendislik bilimleri ve teknoloji örtüşmelerinde insan sağlının iyileştirilmesinde çığır açan çalışmaları” dikkate alınarak “mikro-nano biyomedikal çalışmaları” nedeniyle Prof. Dr. Metin Sitti’ye verildiğini açıkladı.

Papa; Rahmi Koç Bilim Madalyası alan Prof. Metin Sitti’yi neden davet etti?

Prof. Metin Sitti, ödül töreninde çalışmalarını anlatırken, Vatikan’dan aldığı daveti de paylaştı.

Su üzerinde zıplayan hayvanlardan ilham alarak dünyanın su üzerinde hareket eden ilk robotunu geliştirdiklerini belirten Prof. Sitti, bu çalışma üzerine Papa’dan davet aldığını açıkladı. Sitti, davet tarihi düğün gününe rastladığı için Papa’ya gidemediğini açıklayınca konuklar kahkahalarını tutamadı.

"Çalışmaların, ülkemde takdir görmesi benim için çok sevindirici bir olay"

Törendeki konuşmasına Rahmi Koç'a, Koç Ailesi'ne, Koç Üniversitesi Rektörü Umran İnal'a teşekkür ederek başlayan Prof. Sitti, "Çalışmaların, ülkemde takdir görmesi benim için çok sevindirici bir olay" ifadesini kullandı.

"Bundan sonra tıbbi robotlar üzerine odaklanacağını vurgulayan Prof. Sitti törende yaptığı konuşmada "Robotların doktorların yerini alma durumunun olmadığını yalnızca onların daha çok hayat kurtarmasını sağlamayı amaçladıklarını" vurguladı. Amaçlarının “tedaviyi acısız hale getirmek” olduğunu belirten Prof. Sitti, bunun için kablosuz, yutulabilen kameralı nano robotlar geliştirdiklerini anlattı. Sitti, bu robotların vücutta sağlık taraması yaptığını, gerekli görülen yerlerden doku/parça aldığını, ayrıca kanser gibi hastalıklarda ilaçları tedavi edilecek bölgelerde tam hedefe götürdüklerini söyledi.Sitti konuya ilişkin şunları söyledi:

Prof. Sitti, konuşmasının son bölümünü tıbbi robot çalışmalarını birlikte yürüttüğü ekibine ve ailesine teşekküre ayırdı. Yarısı doktora sonrası yarısı da doktora öğrencisi olan disiplinlerarası 40 kişilik bir ekiple çalıştığını anlatan Prof. Sitti, ailesine yönelik "Onlarla hayat daha mutlu ve güzel hale geliyor" ifadesini kullandı:

Prof. Metin Sitti kimdir?

Prof. Metin Sitti, lisans ve yüksek lisans derecelerini elektrik ve elektronik mühendisliği branşında Boğaziçi Üniversitesi’nden 1992 ve 1994 yıllarında ve doktora derecesini elektrik mühendisliği branşında Tokyo Üniversitesi’nden 1999 yılında almıştır. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nde CAD/CAM Robotik Bölümü’nde 1994-1996 arası araştırıcı olarak çalışmıştır. Berkeley’deki Kaliforniya Üniversitesi’nde 1999-2002 arası araştırma bilim adamlığı ve eğitmenlik yapmıştır. Şu an Carnegie Mellon Üniversitesi’nde Makine Mühendisliği Bölümü’nde ve Robotik Enstitüsü’nde profesördür. Metin Sitti, Koç Üniversitesi’nde de kısmi zamanlı olarak çalışıyor.NanoRobotics Laboratuvarı and Bio-Robotics Merkezi’ni yönetmektedir. Araştırma projeleri NSF, NIH, NASA, endüstri ve DARPA tarafından desteklenmektedir. NanoGriptech adında yeni doğadan esinlenen yapıştırıcı melezlemeleri ürüne dönüştürmek amacıyla 2009’da bir şirket kurmuştur. SPIE Nanoengineering Pioneer Ödülü’nü 2011’de, National Science Foundation CAREER Ödülü’nü 2005’de ve IBM Smarter Planet Ödülü’nü 2012’de almıştır. Birçok robotik konferansında en iyi makale ve video ödülleri almıştır. Journal of Micro-Bio Robotics dergisinin baş editörlüğünü ve IEEE Trans. on Robotics ve ACS Applied Materials and Interfaces dergilerinin yan editörlüğünü yapmaktadır.