Rahim nakli yapılan kadın anne oldu



İngiliz bilim dergisi The Lancet genç kadının hamileliğinin 31'inci haftasında sağlıklı bir oğlan çocuğu dünyaya getirdiğini yazdı. Dergi anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğuna yer verdi.

36 yaşındaki kadının genetik bir hastalık nedeniyle doğuştan rahmi yoktu ancak yumurtalıkları sağlıklı durumdaydı. Göteborg Üniversitesi'nden bir grup doktor, Jinekoloji ve Doğum Uzmanlığı Profesörü Mats Braennström yönetiminde 10 saatlik bir ameliyatla kadına rahim nakli yapmayı başardılar. Rahmin 61 yaşındaki bir kadın tarafından bağışlandığı belirtiliyor. Bir yıl sonra kadının yumurtası ve eşinin spermlerinden tüp bebek yöntemiyle meydana getirilen embriyo, kadının rahmine yerleştirildi.

Prof. Dr. Braennström'ün verdiği bilgilere göre gebelik süreci genel olarak normal seyretti. Hamileliğinin 31'inci haftasında kadın gebelik zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve doğum sezaryenle gerçekleştirildi. 1775 gram ağırlığındaki bebek, 10 gün süreyle hastanenin erken doğum bölümünde kaldı. Şu anda anne ve bebeğin evlerinde olduğu belirtiliyor.

Sezaryeni gerçekleştiren cerrah Liza Johanesson “Doğum sırasında kendi bebeğimiz dünyaya geliyormuş gibi heyecanlandık” diye konuştu.

Gelişmenin doğumla ilgili tıbbi çalışmalarda yol gösterici olabileceği belirtiliyor.