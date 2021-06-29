"Rahim ağzı kanserine karşı korumada önemli bir etken HPV aşısı ücretsiz olmalı"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, her yıl 570 bin kadına rahim ağzı (serviks) kanseri teşhisi konuluyor. 311 bin kadın ise bu nedenle yaşamını yitiriyor. Hastalığın aşıyla önlenmesi mümkün. Bu nedenle dünyada 100'den fazla ülke HPV aşısını aşı programına aldı ve ücretsiz bir şekilde yapıyor. 12-15 yaş arası 2 ila 3 doz arasında yapılan aşının tek dozu ülkemizde 700 liraya yakın. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) Başkanı Prof. Dr. Ateş Karateke, binlerce insanın hayatını kurtarabilecek olan HPV aşısının Türkiye'de ulusal aşı programında olmadığını belirterek, aşının Türkiye'de de ücretsiz olması gerektiğini söyledi.

HPV aşısının 15 yaşından önce altı ay arayla iki doz yapılması yeterli ancak 15'inden sonra üç doz olarak yapılması gerekiyor. Bir doz aşının maliyeti 695 lira. Bu nedenle üç doz aşının toplam maliyeti ise 2085 lira. Türkiye'nin ekonomik koşulları da dikkate alındığında HPV aşısına ulaşım birçok kesim tarafından imkânsız. "HPV aşısı ücretsiz olmalı" konusu yine son günlerde sosyal medyada da sıklıkla paylaşılan konular arasında yer aldı.

HPV aşısının genital siğillere karşı da koruduğunu anlatan Karateke "Siğil değip geçilmemeli, çünkü yaşam kalitesini bozan çok önemli bir şey bunlara karşı da koruyoruz" diye konuştu.

Cumhuriyet'ten Sİbel Bahçetepe'ye konuşan Karateke, özetle şunları söyledi:

"Bu çocuklara bu aşıları yaparsak, rahim ağzı, genital sistem kanserlerine karşı önemli ölçüde korursak ülkemizdeki sağlık harcamalarına da önemli ölçüde katkı sunmuş oluruz. 45 yaş altı kadınlardaki en sık gözüken kanserlerden biri serviks kanseri. Ülkemizde de 45 yaş ve altı kadınlara baktığımızda önemli bir sağlık problemi. SGK bu hastalıklarda ameliyatı, radyoterapisi, kemoterapisi, görüntüleme gibi durumlara büyük paralar harcıyor. Bunun yerine çocuklarımıza zamanında bu aşılar yapılırsa. bunlara karşı koruma sağlarsak emin olun ülkemizin sağlık bütçesinden çok daha az para harcanacak. 3-5-10 yıl sonrası sağlık bütçemizde bu hastalıklara harcanan paralar harcanmayacak ve akılcı bir iş olacak. Bu kanserlerin çok büyük bir kısmı DNA virüsü olan HPV ile oluşur. Ülkemizde serviks kanserini eradike etmek istiyorsak kız çocuklarını zamanında aşılamalıyız. Dernek olarak kız çocuklarımızın tüm dünyada olduğu gibi daha cinsel aktif olmayınca 11-15 yaş arasında aşılanmasını savunuyoruz. Bakanlık HPV aşısını çocukluk aşıları içine almalı. Pek çok ülke kız hatta bazı ülkelerde erkek çocuklara da bu aşı ücretsiz yapılıyor çünkü cinsel yolla bulaşan bir hastalık ve erkek çocuklara yapıldığında bulaş kesiliyor. Bu aşının yapılması ülkemiz açısında büyük kazanç."

Kadın kanserlerinin yüzde 5'inden sorumlu

Prof. Dr. Ateş Karateke, Human Papillorna Virüs'ün (HPV) kadın kanserlerinin yüzde 5'inden sorumlu olduğunu vurguladı. Karateke "Bu rahim ağzı kanseri olabilir, vajen kanseri olabilir, larenks yani ağız mukozamızda oluşan kanserler de olabilir. Bir kadın için bir problem olan virüs. Özellikle 11-15 yaş arası kız çocuklarımızı ülkemizde var olan aşı ile iki doz aşıladığımızda en sık onkojenik türlere etki eden 4'lü ve 2'li olan tipine karşı, yani iki tipine karşı koruyoruz" değerlendirmesini yaptı.