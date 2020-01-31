Rahim ağzı kanseri önümüzdeki yüz yılda ortadan kaldırılabilir

The Lancet'te yayımlanan iki ayrı araştırma Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) HPV aşısı ve servikal taramanın desteğiyle rahim ağzı kanseri vakalarına son vermek için belirlediği hedefleri aktardı. Bu stratejiye göre 2030'a kadar kız çocuklarının yüzde 90'ının HPV aşısı olması, kadınların yüzde 70'inin hayatlarında bir veya iki defa rahim ağzı kanseri için test edilmesi ve kanser öncesi semptomları gösterenlerin yüzde 90'ının gerekli tedaviyi görmesi gerekiyor.

Quebec ve Laval Üniversitesi'ndeki yapılan araştırmalara göre sadece HPV aşısı bile yüz yıl içinde dünyadaki rahim ağzı kanseri vakalarını yüzde 89 azaltabilir. Aşı bu süreçte yaklaşık 60 milyon kanser vakasını önleyebilir.

Araştırmalara göre eğer DSÖ'nün stratejisinde belirttiği tüm şartlar yerine getirilirse aynı sürede rahim ağzı kanseri vakaları yüzde 97 düşüş gösterecek.