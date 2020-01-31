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Sağlık

Rahim ağzı kanseri önümüzdeki yüz yılda ortadan kaldırılabilir

31 Ocak 2020 11:56

T24 Dış haberler

Rahim ağzı kanserinin 2040 yılına kadar neredeyse ortadan kaldırılabileceği, önümüzdeki yüz yılda tamamen yok edilebileceği belirtildi. 

Çoğu rahim ağzı kanseri vakasına Britanya'da her on insandan sekizinin hayatının bir noktasında kapacağı bir enfeksiyon olan insan papilloma virüsü (HPV) sebep oluyor. Yeni geliştirilen bir aşı ile insanlar artık bu enfeksiyona karşı korunabiliyor.

The Lancet'te yayımlanan iki ayrı araştırma Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) HPV aşısı ve servikal taramanın desteğiyle rahim ağzı kanseri vakalarına son vermek için belirlediği hedefleri aktardı. Bu stratejiye göre 2030'a kadar kız çocuklarının yüzde 90'ının HPV aşısı olması, kadınların yüzde 70'inin hayatlarında bir veya iki defa rahim ağzı kanseri için test edilmesi ve kanser öncesi semptomları gösterenlerin yüzde 90'ının gerekli tedaviyi görmesi gerekiyor.
 
Quebec ve Laval Üniversitesi'ndeki yapılan araştırmalara göre sadece HPV aşısı bile yüz yıl içinde dünyadaki rahim ağzı kanseri vakalarını yüzde 89 azaltabilir. Aşı bu süreçte yaklaşık 60 milyon kanser vakasını önleyebilir.
 
Araştırmalara göre eğer DSÖ'nün stratejisinde belirttiği tüm şartlar yerine getirilirse aynı sürede rahim ağzı kanseri vakaları yüzde 97 düşüş gösterecek.

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