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Yaşam

'Rahibe güzeli' yarışması iptal

İtalya'da Peder Antonio Rungi, olumsuz tepkilerin gelmesi üzerine, gelecek ay en güzel rahibenin seçilmesi için düzenlemeyi planladığı "Miss Rahibe İtalya" yarışmasından vazg

25 Ağustos 2008 03:00

İtalya'da Peder Antonio Rungi, olumsuz tepkilerin gelmesi üzerine, gelecek ay en güzel rahibenin seçilmesi için düzenlemeyi planladığı "Miss Rahibe İtalya" yarışmasından vazgeçti.

ANSA ajansına açıklamalarda bulunan Peder Rungi, "İnsanlar bu masum girişimimi yanlış anladı. En güzel rahibeyi seçmek için düzenlenecek yarışmanın amacı, rahibelerin yaşamlarının olumlu yönünü internette göstermekti" dedi. Rahip Rungi, katılmak isteyenleri korumak için internetteki blog sitesini de kapattığını açıkladı ve "Birçok adayım olmuştu" ifadesini kullandı.

Il Corriere della Sera gazetesindeki haberde, yarışmaya katılmak isteyen rahibelerin fotoğraflarını İtalya'nın güneyindeki Caserte yakınlarında bulunan Mondragon piskoposluğunda görevli Peder Antonio Rungi'ye gönderecekleri ve Peder Rungi'nin de bu fotoğrafları internet blogunda yayınlayacağı belirtilmişti.

Yarışmayı düzenleyen Rungi, gazeteye yaptığı açıklamada, "Rahibelerin hepsinin yaşlı, cılız ve hüzünlü mü olduğunu düşünüyorsunuz? Bugün böyle değil, özellikle yurt dışından ülkemize gelen genç ve yaşam dolu rahibeler sayesinde. Afrika ve Latin Amerika kökenli gerçekten çok çok güzel rahibeler var, özellikle Brezilyalılar..." demişti.

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