Rahibe Cristina'nın seslendirdiği 'Like a Virgin' Katolik cemaatten tepki

"O Ses İtalya" şarkı yarışmasını kazanarak uluslararası üne kavuşan ve albüm çıkış şarkısını Madonna'ya ait "Like a Virgin (Bakire Gibi)" olarak seçen Rahibe Cristina’ya Madonna’dan destek geldi. Dini çevreler ise rahibenin "manidar" çıkış parçasını, pervasızca ve kurnazca olarak niteledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, bir pop yıldızı olma yolunda ilerleyen ve dini kıyafetlerinden ödün vermeyen rahibe, 11 Kasım’da piyasaya çıkacak olan "Sister Cristina" (Rahibe Cristina)' adlı albümün ilk video klibini, ABD’li pop müzik sanatçısı Madonna’nın 1984 yılında çıkardığı aynı adlı albümünde yer alan Like a Virgin şarkısına çekti.

Yeniden seslendirdiği parçanın klibini, Madonna gibi Venedik’te çeken Scuccia, ülkesinde dini çevrelerce olumsuz tepkilere neden olurken, Madonna’dan olumlu tepki aldı.

Ömür boyu kız kardeşler

Ünlü şarkıcı Twitter ve Instagram’daki hesaplarından, 'büyük kopya’ anlamına gelebilecek "Like A Virgin #bitinghard" diye yazdı.

Madonna, Scuccia’nın ve kendisinin Like a Virgin şarkısından elde edilmiş fotoğraf karelerini de yan yana monte ederek, iletisine ekledi.

İlk etapta rahibeye tepki gösterdiği sanılan popun kraliçesi, hemen sonra ironik başka bir fotoğraflı mesaj daha yazarak, "Sisters for Life! #touchedfortheveryfirsttime"; yani "Yaşam boyu kız kardeşler" ifadeleriyle desteğini ortaya koydu.

Rahibeden Madonna yaratmak sınırları zorlamak demek

İtalyan piskoposların sesi olarak bilinen Katolik haber ajansı SİR, Kilisesi’nin koyduğu kurallar gereği evlenmeleri yasaklanan bir kesimi temsil eden rahibenin çıkış parçasını ’pervasızca ve kurnazca bir pazarlama tekniği’ olarak yorumladı.

Ajans, "Madonna’nın şarkısını söylemeseydi onu kim dikkate alırdı ki?" şeklinde bir değerlendirmede de bulundu.

Whoopi Goldberg’in Yırtık Rahibe filminde canlandırdığı karaktere benzetilen Scuccia’nın, para kazanmak adına bazı çevrelerce kullanıldığını öne süren SİR, rahibeden bir Madonna yaratmaya çalışmanın, sınırları zorlamak anlamına geldiğini belirtti.

Bir başka Katolik yayın organı olan Famiglia Cristiana (Hristiyan Aile) dergisi ise, "Umarız rahibe kendisini bir yıldız gibi hissetmeye başlamaz" diye uyarıda bulundu.

Bazı İtalyan yanın organları ise, Malta’nın, 2015 Eurovision Şarkı Yarışması için yaptığı elemelerde, yarı finale kalanlar arasında yer alan ’Ekklesia Sisters’ adlı rahibeler grubunu örnek göstererek, Scuccia’nın aşırı bir şey yapmadığına dikkat çekti.

İtalyan Piskoposlar Konferansı’nın (CEI) resmi yayın organı Avvenire gazetesi bu durumu, "Rahibelerin, jüriden oy alabilmelerinin tek yolu, dini kıyafetleriyle sahneye çıkmalarıdır. Aksi halde oy almaları mümkün olmaz" diye değerlendirdi.

Laik bir dua gibi

Avvenire’ye konuşan Scuccia ise, şarkı seçimini kimsenin zorlamasıyla yapmadığını söyledi. "Onu tek başıma seçtim" diyen rahibe, ancak amacının, ne bir provokasyona ne de bir skandala yol açmak olduğunu belirtti.

Geçmişteki eleştirilerin etkisinde kalmadan şarkının sözleri okunursa, aşkın insanları yenileme kapasitesinin keşfedileceğini ifade eden Scuccia, "Bu, bir pop şarkısından çok laik bir dua benim için" ifadelerini kullandı.

Yarışmadaki performanslarının yer aldığı video klipler Youtube’ta milyonlarca kişi tarafından izlenen Scuccia, bir festival kapsamında 2013 yılında katıldığı Hristiyan şarkı yarışmasından da galibiyetle ayrılmıştı.

Rahibe, O Ses İtalya’da, dünyaca ünlü yıldız şarkıcı Kylie Minogue ile de bir düet yapmıştı.