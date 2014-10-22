Rahibe Cristina’nın ilk şarkısı 'bir bakire gibi'

Geçtiğimiz Mart ayıda rahibe kıyafeti ve boynundaki hacıyla "O Ses İtalya" yarışmasına katılan Rahibe Cristina gelecek ay yayınlanacak olan albümün ilk video klibini, “Like a Virgin” (bir bakire gibi) şarkısına çekti.

Sicilyalı Cristina Scuccia, sesiyle olduğu kadar “rahibe-pop yıldızı” imajıyla da dikkat çekmiş ve bir anda uluslararası bir yıldız haline gelmişti.

Övgü Pınar'ın BBC Türkçe'de yer alan haberine göre, “Yırtık Rahibe” filminde Whoopi Goldberg’in canlandırdığı “neşeli rahibe” karakterine benzetilen Scuccia’nın YouTube’daki videoları bugüne kadar 100 milyonun üzerinde izlenme sayısına ulaşmıştı.

Yarışmanın galibi olan Rahibe Cristina, Universal şirketiyle albüm sözleşmesi yapmıştı.

“Sister Cristina” (Rahibe Cristina) adlı albümün 11 Kasım’da piyasaya çıkacağı açıklanırken albümün çıkış şarkısı olarak seçilen “Like a Virgin” için çekilen video klip pazartesi günü yayınlandı.

Rahibe Cristina’nın, Madonna’nın 1984’te çıkardığı aynı adlı albümünde yer alan “Like a Virgin” şarkısını seçmesi ise yeni bir tartışma yarattı.

Rahibe Cristina’nın dini kıyafetiyle söylediği şarkıda “ilk kez dokunulan bir bakire gibi” şeklinde sözlerin yer alıyor olması, “pazarlama taktiği” olarak nitelendirildi. Rahibe Cristina’nın şarkının klibini Madonna gibi Venedik’te çekmesi de “pazarlama taktiği” yorumlarını güçlendirdi.

Medyada ve sosyal paylaşım sitelerinde ise “Rahibe Cristina’nın Madonna’yı (Meryem Ana) sevdiğini tahmin ediyorduk ama bu Madonna’yı değil” gibi alaycı yorumlar da yer aldı.

Rahibe Cristina ise Katolik Kilisesi’yle bağlantılı Avvenire gazetesine bir röportaj vererek, şarkıyı albüme koyma kararının pazarlama stratejisi olduğu şeklindeki iddiaları yalanladı.

Şarkıyı albüme koyma fikrinin kendisine ait olduğunu söyleyen Cristina Scuccia, “Herhangi bir provokasyon ya da skandal yaratma niyetim yoktu” dedi.

Scuccia, “Önceki yorumlarından etkilenmeksizin şarkının sözlerini okursanız, sevginin insanları yenileme gücünden bahsettiğini görürsünüz. Ben bu şarkıyı bu şekilde yorumlamak istedim. Bu yüzden şarkıyı pop-dans formatından çıkarıp Amos Lee tarzı romantik bir balad haline getirdik. Bir pop parçasından çok laik bir duaya benzettik” diye konuştu.

Albümde “Like a Virgin”in yanı sıra Coldplay’in “Fix You”, Alicia Keys’in “No One”, Jessie J’in “Price Tag”, Cyndi Lauper’in “True Colors” şarkılarının da aralarında yer aldığı 10 eski şarkının yeniden yorumu ve daha önce yayınlanmamış 2 şarkı da bulunuyor.